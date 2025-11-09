Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Jhon Lucumí, entre los mejores sudamericanos en una nueva jornada europea

Luis Díaz y Jhon Lucumí, entre los mejores sudamericanos en una nueva jornada europea

En el fútbol del 'viejo continente', Luis Díaz y Jhon Lucumí anotaron gol con Bayern Múnich y Bolonia, respectivamente, y llegan en buen momento a la Selección Colombia.

Por: AFP
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz y Jhon Lucumí llegan finos a la Selección Colombia.
Luis Díaz y Jhon Lucumí llegan finos a la Selección Colombia.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad