James Rodríguez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otras estrellas que irán a su último Mundial

El Mundial 2026 promete ser uno de los más especiales de la historia. No solo por tratarse de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y organizada de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, sino porque podría representar la despedida mundialista de varios de los futbolistas más influyentes de las últimas dos décadas.

Figuras que marcaron generaciones, levantaron trofeos, rompieron récords y se convirtieron en referentes de sus selecciones apuntan a vivir su última experiencia en el escenario más importante del fútbol.

Last dance for these Legends 💪 pic.twitter.com/WvSdLse6UZ — POOJA!!! (@PoojaMedia) June 3, 2026

Uno de los nombres que aparece en esa conversación es el de James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia llegará con 34 años y con el reto de liderar el regreso cafetero a una Copa del Mundo tras la ausencia en Catar 2022. Después de haber sido figura absoluta en Brasil 2014 y protagonista también en Rusia 2018, Norteamérica 2026 luce como el cierre natural de su recorrido mundialista.



Otro que acapara la atención es Lionel Messi. Campeón del mundo en Catar 2022 y considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el argentino alcanzará los 39 años durante el torneo. Si finalmente disputa la competencia, entrará aún más en la historia al ampliar una trayectoria mundialista iniciada en Alemania 2006.

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En esa misma línea aparece Cristiano Ronaldo. El portugués llegará a los 41 años con la ambición intacta y con una misión pendiente: conquistar el único gran título que aún falta en su carrera, la Copa del Mundo. Máximo goleador histórico de selecciones y uno de los nombres más dominantes del siglo XXI, podría vivir su despedida definitiva de los Mundiales.

Brasil también tendrá representantes de peso en esta generación. Neymar buscará disputar otro campeonato mundial luego de años marcados por lesiones, pero manteniendo su condición de figura histórica de la ‘Canarinha’. A su lado aparecen Casemiro y el arquero Alisson Becker, pilares de una selección que sigue persiguiendo el sexto título mundial.

Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026 AFP

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En Europa también sobresalen nombres de enorme recorrido. Luka Modric, líder de la mejor generación en la historia de Croacia y subcampeón del mundo en 2018, apunta a cerrar una carrera internacional extraordinaria. Kevin De Bruyne, referente de Bélgica durante una etapa dorada, buscará despedirse dejando huella.

La lista también incluye futbolistas que han construido trayectorias igual de importantes desde otros contextos. Son Heung-min intentará llevar nuevamente a Corea del Sur a competir contra las potencias; Granit Xhaka seguirá siendo el gran conductor del proyecto suizo; y Virgil van Dijk buscará consolidar una última gran actuación con Países Bajos.

Virgil van Dijk con la selección de Países Bajos - Foto: AFP

Entre los atacantes aparece Edin Dzeko, histórico goleador de Bosnia y Herzegovina, quien aún sueña con volver a competir al máximo nivel internacional. En el arco, Manuel Neuer representa una época en Alemania: campeón del mundo en Brasil 2014 y uno de los guardametas más influyentes de este siglo.

También aparece Guillermo Ochoa, convertido desde hace años en símbolo de México y protagonista recurrente de actuaciones memorables en Copas del Mundo. En caso de estar en Norteamérica 2026, ampliaría todavía más una relación histórica con el torneo.