Mundial femenino Sub-20 2024: ¿cuál es la boleta más barata y la más cara?

Desde este jueves 6 de junio, a partir de las ocho de la mañana, se abrió la venta de la boletería para el Mundial femenino sub-20, que se realizará en territorio colombiano este año, desde el 31 de agosto y hasta el 22 de septiembre.

Eso sí, es importante aclarar que esa venta no será para el público en general, solo para la preventa VISA, que es uno de los patrocinadores principales de la FIFA. Estos tiquetes, tendrán un descuento del 20%.

Según lo confirmó la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado oficial, la fecha estimada para la venta al público general será el jueves 13 de junio y se extenderá hasta que termine el certamen.

Estadio Nemesio Camacho El Campín

Para esta etapa de preventa, que se abrió este 6 de junio, los precios varían dependiendo de la localidad y el plan que el comprador elija.

El primero es el combo de la fase de grupos, que incluye seis partidos de la fase de grupos (dos por día), de los cuales destacan Camerún vs. México y Colombia vs. Australia (sábado 31 de agosto), México vs. Australia y Colombia vs. Camerún (martes 3 de septiembre) y Canadá vs. Brasil y Australia vs. Camerún (viernes 6 de septiembre); tiene un valor de $96.000, en todos los sectores de la tribuna de occidental, y $48.000 en todas las de oriental.

El segundo combo, que incluye todos los duelos anteriormente mencionados, más uno de octavos de final, el tercer y cuarto puesto y la final, que se jugarán en Bogotá, tiene un precio de $288.000 para todas las tribunas en occidental; mientras que $168.000, en oriental.

Estadio El Campin. Dimayor.

También está la opción de comprar las boletas individuales por cada uno de los tres días respectivos a la fase de grupo, siendo $47.200 el valor de occidental y $23.600, en oriental.

Respecto a los dos duelos del miércoles 11 de septiembre, la cosa cambia, pues el precio varía y en occidental costará $59.000. Por su parte, oriental valdrá $35.400.

El partido por el tercer y cuarto lugar, sábado 21 de septiembre, en occidental tendrá un valor de $70.800 y en oriental de $47.200. Para la gran final, el precio será de $122.600, en occidental; $75.500, en oriental; y $47.200, en ambas laterales.

Estadio Metropolitano de Techo

Este escenario albergará muchos más encuentros, en fase de grupos, que el estadio El Campín. Al igual que en el ‘coloso de la 57’ hay combos para la boletería.

El respectivo combo para los doce partidos en fase de grupos (dos por día), de los cuales destacan Alemania vs. Venezuela y Nigeria vs. Corea del Sur (domingo 1 de septiembre), Ghana vs. Austria y Japón vs. Nueva Zelanda (lunes 2 de septiembre), Alemania vs. Nigeria y Corea del Sur vs. Venezuela (miércoles 4 de septiembre), Japón vs. Ghana y Austria vs. Nueva Zelanda (jueves 5 de septiembre), Corea del Sur vs. Alemania y Estados Unidos vs. Paraguay (sábado 7 de septiembre) y Argentina vs. Costa Rica y Austria vs. Japón (domingo 8 de septiembre); tiene un costo de $192.000, en occidental; y $96.000, en oriental.

Estos doce encuentros, sumados a los dos de octavos de final (jueves 12 de septiembre), aumentan el precio de occidental a $232.000 y oriental a $120.000.

En boletería suelta, los duelos de fase de grupos costarán $47.200 en occidental; $23.600, en oriental; y $17.700, en lateral norte.

Imagen de referencia del estadio Metroplitano de Techo, de la ciudad de Bogotá y sede de la Copa Libertadores Femenina 2023 Twitter Oficial del IDRD

Para los octavos de final occidental valdrá $59.000, oriental, $35.400; y lateral norte $23.600.

Estadio Pascual Guerrero

El paquete de los doce partidos en fase de grupos (dos por día), de los cuales destacan España vs. Estados Unidos y Paraguay vs. Marruecos (domingo 1 de septiembre), Corea del Norte vs. Argentina y Costa Rica vs. Países Bajos (lunes 2 de septiembre), España vs. Paraguay y Marruecos vs. Estados Unidos (miércoles 4 de septiembre), Corea del Norte vs. Costa Rica y Países Bajos vs. Argentina (jueves 5 de septiembre), Venezuela vs. Nigeria y Marruecos vs. España (sábado 7 de septiembre) y Países Bajos vs. Corea del Norte y Nueva Zelanda vs. Ghana (domingo 8 de septiembre); tendrá un valor de $192.000, en occidental; y $96.000, en oriental.

Ya en el combo, de los partidos de fase de grupos, dos duelos de octavos de final, dos de cuartos y las dos semifinales, el valor aumentará a $344.000, en occidental; y $200.000, en oriental.

Respecto a la boletería suelta, los partidos de fase de grupos costarán $47.200, en occidental; y $23.600, en oriental.

Para los dos duelos de octavos (11 de septiembre), costará $59.000, en occidental; y $35.400, en oriental. Mientras que para los dos duelos de cuartos (domingo 15 de septiembre) aumentará considerablemente el precio, con $70.800, en occidental; y $47.200, en oriental.

Estadio Pascual Guerrero - Foto: AFP

Las dos semifinales se jugarán en el Pascual Guerrero y una sola boleta bastará para ver los dos encuentros (miércoles 18 de septiembre). El valor en occidental será de $75.500; en oriental, de 56.600; y lateral sur y norte de $23.600.

Estadio Atanasio Girardot

El primero es el combo de la fase de grupos, que incluye seis partidos de la fase de grupos (dos por día); Francia vs. Canadá y Brasil vs. Fiyi (sábado 31 de agosto), Francia vs. Brasil y Fiyi vs. Canadá (martes 3 de septiembre), y Fiyi vs. Francia y México vs. Colombia (viernes 9 de septiembre); tiene un valor de $96.000 pesos colombianos en todas las tribunas de occidental; y $48.000; en todas las de oriental.

El paquete, que suma los duelos de fase de grupos junto a dos octavos de final y dos cuartos de final, tiene un valor de $184.000, en occidental; y $104.000, en oriental.

En boletería suelta, cada juego de la fase de grupos costará $47.200, en oriental; y 423.600, a excepción del de Colombia, donde se habilitarán las dos laterales a $17.700.

Estadio Atanasio Girardot - Foto: Colprensa

Los dos duelos de octavos (jueves 12 de septiembre) costarán $59.900, en occidental; y $35.400, en oriental. Mientras que en los cuartos (domingo 15 de septiembre) occidental costará $70.800; y $47.200, en oriental.