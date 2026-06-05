Es oficial: compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, se pierde el Mundial por grave lesión

A pocos días del inicio del Mundial 2026, las distintas selecciones ultiman detalles para su debut en la máxima cita orbital. Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que una de las candidatas al título recibió un duro golpe en la recta final de la preparación.

Se trata de Alemania, una selección repleta de figuras de la élite mundial, que este viernes confirmó la lesión de uno de sus jugadores más prometedores. La baja representa un revés tanto para el Bayern Múnich como para el combinado germano, que pierde a una pieza importante de cara al certamen en el que buscará conquistar su quinta estrella mundialista.

Se trata de, Lennart Karl, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich quien iba a jugar su primera copa del mundo, pero según medios de este país, el jugador sufrió un desgarro de fibras musculares durante la última sesión de entrenamiento de Alemania en Chicago, según revelaron los exámenes médicos.

Lennart Karl con la Selección de Alemania AFP

Karl generaba altas expectativas para el Mundial

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Alemania también presentaba uno de los nombres propios del torneo con Lennart Karl. El atacante del Bayern de Múnich, de apenas 18 años, llegaba al Mundial después de una irrupción meteórica que le ha llevado de las categorías inferiores a la absoluta alemana en cuestión de meses. Su convocatoria le sitúaba entre los futbolistas más jóvenes del campeonato, con la misma edad que Lamine Yamal, el marroquí Ayyoub Bouaddi y el senegalés Ibrahim Mbaye. El futuro de la selección germana pasaba por sus botas, buscando también el presente tras dos ediciones, las siguientes a su último título, en las que fue eliminada en fase de grupos.

Desafortunadamente, el joven futbolista se perderá la Copa del Mundo y ahora la Selección de Alemania deberá buscar alternativas para cubrir una baja que genera preocupación a pocos días del inicio del torneo. Se espera que el cuerpo técnico anuncie en las próximas horas quién ocupará su lugar en la convocatoria definitiva. La ausencia del jugador supone un duro golpe para las aspiraciones del combinado alemán, que confiaba en su talento y proyección para afrontar una competición en la que buscará volver a ser protagonista en el escenario internacional.

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¿Cuándo es el debut de la Selección de Alemania en el Mundial?

Pese a esta sensible baja, Alemania deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su estreno en el certamen. El combinado dirigido por Julian Nagelsmann debutará el próximo 14 de junio frente a Curazao en Houston a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), en un encuentro correspondiente al Grupo E. Posteriormente, los germanos se medirán a Costa de Marfil y Ecuador en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.