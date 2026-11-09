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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo le respondió a Lucas González; "me pueden llamar, en vez de decirle a la prensa"

Néstor Lorenzo le respondió a Lucas González; "me pueden llamar, en vez de decirle a la prensa"

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en EXCLUSIVA con Gol Caracol y se refirió a las palabras de Lucas González sobre la convocatoria de Juan Rengifo y Samuel Velásquez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio la titular contra México en partido preparatorio
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio la titular contra México en partido preparatorio
AFP

Este lunes, en Cali, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habló en EXCLUSIVA con Gol Caracol sobre el partido de fogueo contra Chile y aprovechó para responderle a Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, por las declaraciones sobre la convocatoria de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, dos de las figuras del equipo 'verdolaga'.

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"Yo escuché a Lucas y me parece que es injusto, porque Nacional le aporta a las selecciones gracias a su proceso formativo desde hace muchos años para el club. Debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados", dijo el argentino, sobre lo positivo que significa que un futbolista vaya a su selección.

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González había mencionado que no entendía porque a Álvaro Montero no lo llamaba mientras que a Rengifo y Velásquez si a pesar de estar en
competencia con el 'verdolaga'.

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"Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solo porque van a la selección mayor, porque, por el contrario, es un orgullo que Samuel Velásquez Juan Manuel Rengifo sean convocados, pero son bajas sensibles. Lo que no es coherente es que aquí en Colombia y no clubes de afuera, como por ejemplo con Álvaro Montero, que se quedó en Boca Juniors para jugar la semifinal de Copa Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque o sino el club es sancionado. Hay que encontrar una forma para que esto no pase", fue lo que dijo el DT González en rueda de prensa tras el duelo contra Pereira, del fin de semana pasado.

Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia y Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia y Boca Juniors.
Foto: AFP

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En ese orden de idas, Lorenzo no tuvo problema en aclarar. "En cuanto a compararse con el otro equipo, cada situación es distinta. En la fecha previa llamé a Vargas y le dije: “No vas a venir porque vas a venir a la próxima, y Montero va a venir en esta y no en la próxima”. Montero también lo necesitaba Boca en la fecha anterior y yo igual lo llamé", agregó.

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El DT argentino se mostró bastante molesto por las declaraciones de Lucas y manifestó que puedo contactarlo sin ningún problema. "Si quieren, me pueden llamar y lo podemos hablar, en vez de decirle a la prensa. Para un club debería ser un orgullo tener jugadores en la selección. Cuando llamo a jugadores de la liga local, dicen que no miro la liga. El calendario de la fecha FIFA del torneo local no lo armo yo. Me gustaría que me lo pregunten, no me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan", concluyó.

Cabe recordar, que, Nacional ya está clasificado entre los mejores ocho de la Liga BetPlay II-2026. Por su parte, Boca Juniors avanzó a los playoffs del Torneo Clausura en Argentina y tiene la final de la Copa Sudamericana el próximo sábado 21 de noviembre contra Atlético Mineiro.

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