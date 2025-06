Néstor Lorenzo, ratificado en Selección Colombia así pierda contra Perú: hay una voz oficial

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, respaldó públicamente a Néstor Lorenzoante los rumores surgidos desde Perú sobre una posible salida del argentino si pierde este viernes.

“No hay ninguna probabilidad de que perdamos ante Perú. Y aunque, sin subestimar al rival, reconoce que no está en la cabeza un resultado en contra”, declaró Jesurún en charla con 'El País'. Además, destacó el buen rendimiento del técnico: “Las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas. Si hablamos de cifras porcentuales, él llega al sesenta y pico por ciento de los resultados”.

En medio de versiones especulativas sobre la continuidad del estratega argentino, el directivo fue claro: “Para nada. Él tiene el apoyo total de nuestro comité ejecutivo”. Finalmente, dejó un mensaje de optimismo con miras al gran objetivo: “Yo no tengo ninguna duda que esta selección va a clasificar al Mundial”. Colombia jugará contra Perú este viernes en Barranquilla, por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa?

El técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo, reconoció este jueves las dificultades que tendrá su equipo en el ataque por la ausencia de Luis Díaz cuando se enfrente a Perú en la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

“Reemplazar a Lucho no es fácil, no hay nadie como él. Hay 3 o 4 jugadores que podrían remplazarlo, pero no hay ninguno como él”, dijo en una rueda de prensa el estratega argentino al referirse a la ausencia del delantero del Liverpool ante los 'incas' por acumulación de tarjetas amarillas.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Colombia se enfrentará a Perú este viernes, Lorenzo dijo que su equipo es muy consciente de la importancia del resultado con miras a la clasificación para el Mundial y se refirió al funcionamiento del grupo para los últimos cuatro encuentros de las eliminatorias.

“Hay unas formas, un sistema, unas dinámicas de funcionamiento del equipo que hacen que genere situaciones que le permitan ganar. La recuperación tras pérdida siempre se ha sostenido y ha sido una característica de este equipo. Ojalá mañana salga bien”, indicó.

En cuanto a los cambios en la lista inicial de convocados para los encuentros ante Perú y Argentina, el técnico señaló que se hicieron “debido a los incidentes que suelen ocurrir al final de temporada”.

“A muchos equipos les está pasando lo mismo: pequeñas lesiones producto de la carga que traen los futbolistas y de la competencia que han tenido, sobre todo en Europa”, precisó.