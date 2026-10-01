Jugó en Selección Colombia y fue dirigido por Jorge Jesús; "gritaba más que Pinto o Hernán Torres"

Aún se siguen sintiendo coletazos de la crisis que se causó en la Selección de Portugal entre el técnico Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo, quien entró en cólera por no haber jugado frente a Noruega el fin de semana anterior y además empeoró su sentido del humor al escuchar al timonel de los lusos negando en rueda de prensa cualquier desencuentro entre los dos. Al final, con escándalo mundial, CR7 se fue de la concentración y prometió contar la verdad a los aficionados de su país en cualquier momento.

Y hablando de Jorge Jesús, en nuestro Anecdotario de Gol Caracol tuvimos como invitado a un antiguo delantero de la Selección Colombia y de bagaje internacional que tuvo al portugués como adiestrador. Ese fue Wason Rentería, quien contó detalles de la personalidad del profesional de 72 años y de una amplia trayectoria.

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"En Porto me dio duro la adaptación, ya después me prestaron a Francia, al Estrasburgo y me fue mejor, porque allá llevé a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, alcancé a hacer allá 11 o 12 goles. Siento que me fue bien y después me trajeron de nuevo a Portugal, hice toda la pretemporada en Porto, coincidimos ahí con Guarín. Pero finalmente me prestaron al Sporting Braga, era como a 30 minutos en carro, y allá también me fue bien, nos ganamos la Intertoto y coincidí con el profesor Jorge Jesús", contó el chocoano cuando se tocó el tema de su paso por el balompié europeo.

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Wason siguió contando detalles de la personalidad y las maneras de Jorge Jesús a la interna. "Ese también era bravísimo, los brasileños me jodían mucho en Sporting porque decían que era 'Renta' y diez más. Pero es que a mí, con los profesores me iba bien, siempre tenían un cariño especial por mí. Él era fuerte, me pegaba unas madreadas, pero con cariño, uno no era bobo y sabía cuando querían que uno fuera mejor. Era buen técnico, aunque gritaba más que Pinto o que Hernán Torres. Él apostaba por mí. En ese momento, en Portugal decían que con Jorge Jesús querían hacer un un trampolín que consistía en pasarlo a Porto, en lugar de Jesualdo", agregó.



Jorge Jesús con Wason Rentería en Sporting Braga. Getty Images.

Rentería Cuesta también relató que el DT portugués decía que quería dirigir a Cristiano Ronaldo y a Neymar. "Jorge Jesús también fue a Flamengo y le fue muy bien, ganador. Yo ahí hablaba con él, le mandaba mensaje y me contestaba", finalizó Wason Rentería.