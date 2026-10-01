Colombia vs. Paraguay; hora y dónde ver EN VIVO por TV, con Jhon Arias y Davinson Sánchez al comando

La Selección Colombia de mayores siguió con su fase de concentración y preparación en este extenso periodo de fecha FIFA, en la que ya se tuvo el primer partido frente a México, que terminó con una igualdad 1-1, y que tiene en el espectro el enfrentamiento de este viernes 2 de octubre contra Paraguay, en New Jersey.

El compromiso entre colombianos y paraguayos se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, en www.golcaracol.com, en el canal de Youtube de nuestra marca y también en Ditu, la aplicación de Caracol Televisión. La previa comenzará a las 6:30 dela tarde y el toque inicial será a las 7 de la noche, en el Sports Illustrated Stadium.

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Nuestra transmisión estará encabezada por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, quien estará acompañado en los relatos por parte de Carlos Alberto Morales, el técnico invitado será Alexis García, en los datos y estadísticas la periodista Marcela Monsalve. Aparte de esto, como enviados especiales se encuentran al lado de Colombia, Marina Granziera y Juan Pablo Hernández.

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Desde ya existe expectativa por saber qué decisiones tomará Néstor Lorenzo en cuanto a su alineación titular, ya que en la nómina de convocados están cerca de 15 futbolistas de proyección, pensando en un proceso que tiene como objetivos la Copa América de 2028 y las eliminatorias a la Copa del Mundo 2030, ya sin figuras que anunciaron su adiós como el legendario James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, sumado a la inactividad por lesión del arquero David Ospina.



Cabe indicar que en la triple fecha FIFA, Colombia también tendrá un cara a cara contra Perú, el próximo 6 de octubre en Miami.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre su primer ensayo con una nómina renovada?

"Seguimos sumando partidos y conforme con todos los jugadores en general. Hay cosas que son corregibles y eso me deja tranquilo. Esperaremos el momento para darle minutos", explicó el profesor Lorenzo, de cara al presente y mediano plazo de la Selección Colombia.

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