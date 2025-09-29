Neyser Villarreal falló una clara opción de gol contra Arabia Saudita en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal fue la sensación en el Sudamericano Sub-20. Y es que fue el goleador del certamen y, por eso, se ganó un nombre y lugar en la Selección Colombia de dicha categoría. De esa manera, el director técnico, César Torres, lo convocó para el Mundial, que se disputa en territorio chileno. Eso sí, no fue titular en el debut contra Arabia Saudita, por el grupo F.

Para su fortuna, tuvo una oportunidad en el segundo tiempo. Cuando transcurría el minuto 60, Emilio Aristizábal salió para darle paso a Neyser Villarreal, quien, rápidamente, tuvo una opción de anotar. Óscar Perea se hizo con el balón, filtró un pase entre líneas y dejó solo a 'Ney', quien perdonó, ya que, mano a mano con el arquero, se enredó y no pudo definir.