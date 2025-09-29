Síguenos en::
Selección Colombia

Neyser Villarreal falló una clara opción de gol contra Arabia Saudita en el Mundial Sub-20

Óscar Perea se inventó una excelente acción, filtró un pase y dejó solo a Neyser Villarreal, quien, mano a mano con el arquero, se enredó y no pudo definir.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita por el Mundial Sub-20

