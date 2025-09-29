Óscar Perea, cerca de anotar un golazo en el Mundial Sub-20: Colombia avisó a Arabia Saudita

La Selección Colombia tuvo las mejores opciones de anotar, en el primer tiempo, contra Arabia Saudita, en su debut en el Mundial Sub-20, pero no pudo inflar las redes. Prueba de ello fue lo ocurrido con Óscar Perea, quien exigió al guardameta, Hamed Al-Shanqiti, cuando transcurría el minuto 36, en el estadio Fiscal de Talca, por la fecha 1 del grupo F.

Todo empezó en los pies de Kéner González, quien se proyectó por la banda derecha, ganó en velocidad y se fue en solitario. Cuando recibió la marca de un rival, se juntó con Óscar Perea, armaron una pared y enloquecieron a la defensa. Fue así como el delantero entró al área, se perfiló y sacó un buen remate, pero el arquero árabe respondió bajo los tres palos.

Óscar Perea con Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

Vea la opción de gol de Óscar Perea, en Selección Colombia vs. Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20