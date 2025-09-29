Síguenos en::
Óscar Perea, cerca de anotar un golazo en el Mundial Sub-20: Colombia avisó a Arabia Saudita

Óscar Perea, cerca de anotar un golazo en el Mundial Sub-20: Colombia avisó a Arabia Saudita

Después de sorprender en el área, recibir el balón y perfilarse, Óscar Perea sacó un potente remate con destino al arco, pero el arquero, Hamed Al-Shanqiti, respondió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20

