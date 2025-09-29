¿Cómo no fue gol, Óscar Perea? Remate de cabeza con el arco de frente, en Colombia vs Arabia

La primera jugada clara del debut de la Selección Colombia contra Arabia Saudita en el Mundial Sub-20 se dio con el atacante Óscar Perea como protagonista, pero no estuvo fino a la hora de definir.

Al minuto 29 se dio un desborde por la banda derecha del lateral de Millonarios, Carlos Sarabia, quien encontró en solitario a su compañero, dejándolo sin marca y de frente al arco.

Sin embargo, Óscar Perea se tiró de cabeza para impactar la pelota y no orientó su remate, lo que hizo que se fuera por un lado del arco y desperdiciando una oportunidad clara de la Selección Colombia contra Arabia Saudita, en el Mundial Sub-20.

Acá la opción de gol de Óscar Perea en Colombia vs Arabia Saudita, Mundial Sub-20: