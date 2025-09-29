Síguenos en::
¿Cómo no fue gol, Óscar Perea? Remate de cabeza con el arco de frente, en Colombia vs Arabia

Al minuto 29 del partido de fecha 1 del Mundial Sub-20, Óscar Perea tuvo la primera opción clara de marcar gol, pero no direccionó su remate y dejó pasar una chance contra Arabia Saudita.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de sept, 2025
Óscar Perea

