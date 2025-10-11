Síguenos en::
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Neyser Villarreal, la figura de Colombia: así fue su segundo gol contra España, por Mundial Sub-20

Neyser Villarreal, la figura de Colombia: así fue su segundo gol contra España, por Mundial Sub-20

El atacante de la Selección Colombia Sub-20, Neyser Villarreal, sigue encendido y empató 2-2 el partido de cuartos de final en el estadio Fiscal, de Talca, en Chile.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de oct, 2025
Neyser Villarreal Selección Colombia Sub-20

