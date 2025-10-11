Neyser Villarreal, la figura de Colombia: así fue su segundo gol contra España, por Mundial Sub-20

La Selección Colombia tuvo dos duros golpes en el arranque del segundo tiempo y en un momento iba perdiendo 2-1, pero de la mano de Neyser Villarreal logró igualar nuevamente el marcador del partido de cuartos de final del Mundial Sub-20.

Al minuto 64 y con una jugada veloz y efectiva de los dirigidos por César Torres lograron filtrar la pelota al área, donde apareció el atacante del registro de Millonarios para dar tranquilidad en el compromiso.

Un buen pase de Jhon Rentería fue la clave para que Neyser Villarreal entrara sin marca y mano a mano con el arquero de España, definió de gran manera para poner el 2-1 en el duelo de cuartos de final del Mundial Sub-20.



Vea acá el segundo gol de Neyser Villarreal en Colombia vs España, en el Mundial Sub-20:

Vea acá el primer gol de Neyser Villarreal en Colombia vs España, en el Mundial Sub-20:

