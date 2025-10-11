Vea el golazo de Neyser Villarreal, con Selección Colombia vs. España, por el Mundial Sub-20

La Selección Colombia se encargó de abrir el marcador en el partido contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-20, de la mano de Neyser Villarreal, quien marcó su tercer gol consecutivo en el certamen orbital en Chile.

El '21' de la 'tricolor' definió dentro del área luego de una jugadota armada por Óscar Perea y una asistencia de Jordan Barrera, quien encontró bien ubicado al atacante de Millonarios.

Neyser Villarreal se estiró tras el pase de Barrera y desvió la trayectoria de la pelota para el 1-0 de la Selección Colombia Sub-20 sobre España, al minuto 37.



Vea acá el gol de Neyser Villarreal en Colombia Sub-20 vs España, en el Mundial Sub-20: