Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal: “Los goles son para mi papá, a quien mataron cuando yo tenía 6 años”

Neyser Villarreal: “Los goles son para mi papá, a quien mataron cuando yo tenía 6 años”

El futbolista de la Selección Colombia Sub-20, Neyser Villarreal, fue la figura de los octavos de final contra Sudáfrica, marcando un doblete que le dio el paso a 'cuartos' a la 'tricolor'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de oct, 2025
Neyser Villarreal
Neyser Villarreal celebra gol con Selección Colombia en Mundial Sub-20 - Foto:
AFP

