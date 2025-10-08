Neyser Villarreal marcó doblete en Colombia 3-1 Sudáfrica; apareció el goleador en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia derrotó 3-1 a Sudáfrica este miércoles y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20, de la mano del futbolista de Millonarios, Neyser Villarreal, que fue la figura con un doblete, que aseguró la victoria de la 'tricolor'.

El primer gol de 'Ney' fue al minuto 60 con un remate potente dentro del área que dejó sin chances al arquero africano. La segunda anotación para asegurar el resultado fue al 90+6.

Jhon Rentería filtró una pelota para Neyser Villarreal, quien quedó mano a mano con el guardameta de Sudáfrica y con una definición precisa puso el 3-1 a favor de la Selección Colombia y el paso a cuartos de final.

Así fue el segundo gol de Neyser Villarreal, en Colombia 3-1 Sudáfrica, en el Mundial Sub-20:



Así fue el primer gol de Neyser Villarreal, en Colombia 3-1 Sudáfrica, en el Mundial Sub-20: