Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal marcó doblete en Colombia 3-1 Sudáfrica; apareció el goleador en el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal marcó doblete en Colombia 3-1 Sudáfrica; apareció el goleador en el Mundial Sub-20

El habilidoso jugador de Millonarios y la Selección Colombia Sub-20 anotó dos golazos para el triunfo 3-1 de la 'tricolor' para pasar a los cuartos de final del certamen orbital de la FIFA.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, celebrando con la Selección Colombia Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad