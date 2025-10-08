Neyser Villarreal se destapó con Selección Colombia en el Mundial Sub-20 y ahora va por España

Neyser Villarreal estaba en deuda con el gol en el Mundial Sub-20 que se juega en tierras chilenas, pero tomó un aire y se sacudió. El delantero de la Selección Colombia fue gran figura en el Sudamericano, pero en la cita orbital no había visto portería por más que lo había intentado en los partidos de la fase de grupos.

Pero este miércoles contra Sudáfrica por los octavos de final, el popular 'Ney' se destapó, se fue de doblete y con esas anotaciones condujo a la 'amarilla' a la siguiente ronda. El número '21' marcó el segundo y tercer gol de la Selección Colombia Sub-20 contra los 'bafana bafana', a los 63 y 90+6, respectivamente, en el césped de juego del Estadio Fiscal de Talca.

Neyser Villarreal, celebrando con la Selección Colombia Sub-20 AFP

Fue euforia total, desahogo, para el deportista perteneciente a Millonarios. Villarreal celebró sus dos goles a rabiar y tras haber culminado con la sequía en el Mundial Sub-20 está listo para el siguiente reto: España, que será el rival de los dirigidos por César Torres en los cuartos de final.



La 'roja' venció en los octavos de final del certamen orbital a Ucrania, fue 1-0 y el gol fue anotado por Pablo García.



Vea acá el doblete de Neyser Villarreal en Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20:

Publicidad

¿Cuándo es el partido de la Selección Colombia Sub-20 vs. España?

La 'tricolor' volverá a la carga este sábado 11 de octubre contra la 'roja' en el Estadio Fiscal de Talca. La pelota rodará en dicho escenario deportivo chileno a las 3:00 de la tarde.



¿Por dónde ver EN VIVO por TV Colombia Sub-20 vs. España por los cuartos de final?

Así las cosas, este vibrante encuentro entre 'cafeteros' e 'ibéricos' por el Mundial Sub-20 lo podrán ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol y también por Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión y también en este portal: www.golcaracol.com