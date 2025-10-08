Colombia, a 'cuartos' del Mundial Sub-20, de la mano de Neyser Villarreal: 3-1 sobre Sudáfrica

Después de haber superado la fase de grupos, donde venció 1-0 a Arabia Saudita y empató 0-0 con Noruega y 1-1 frente a Nigeria, la Selección Colombia midió fuerzas con Sudáfrica, este miércoles 8 de octubre, por los octavos de final del Mundial Sub-20. Allí, se impuso por 3-1, con goles de Joel Canchimbo y doblete de Neyser Villarreal, en el estadio Fiscal de Talca.

Desde que sonó el pitazo inicial, la 'tricolor' impuso condiciones. Apelando a la velocidad y la presión alta, puso en aprietos a su rival y generó las primeras ocasiones de peligro. Cuando iban dos minutos, Óscar Perea y Joel Canchimbo complicaron al arquero, Fletcher Smythe-Lowe, quien le regaló el balón a Neyser Villarreal, pero no aprovechó y erró con el arco solo.

Pero eso fue solo el aviso de lo que venía. Al minuto siete, el jugador que milita en el Junior de Barranquilla, Joel Canchimbo, sorprendió a la defensa sudafricana, apareciendo a espalda de la marca, y conectó de derecha, tras un buen centro de Óscar Perea, para el 1-0 a favor. Con la apertura del marcador, la 'tricolor' tomó una postura más pasiva y bajó las revoluciones.

Fue así como la escuadra del continente africano reaccionó y se fue encima en busca del empate. Sin embargo, se encontró con el guardameta, Jordan García, de buena actuación bajo los tres palos. Pero como dicen, el puesto de arquero es el más desagradecido y quedó en evidencia, cuando recién empezaba la parte complementaria del encuentro de la cita orbital.



Jordan García recibió el esférico, se resbaló en el área y Siviwe Magidigidi se lo 'robó'. En su afán por corregir el error, el portero de la 'tricolor' cometió infracción y se sancionó penalti. El que se hizo cargo fue Mfundo Vilakazi, pero falló, ya que Jordan García atajó. No obstante, la alegría duró poco, pues se adelantó y el árbitro decretó que el cobro tenía que repetirse.

Joel Andrés Canchimbo Morales, jugador de Selección Colombia, celebra su gol contra Sudáfrica, en el Mundial Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

En esa segunda oportunidad, el número '10' de Sudáfrica no perdonó y puso el 1-1 parcial. La Selección Colombia, lejos de bajar los brazos, fue por la ventaja y la consiguió. Al minuto 63', Óscar Perea volvió a dar una asistencia para que Neyser Villarreal se reportara y marcara el 2-1. Pero no se conformó con ello y se fue de doblete, dándole la victoria a la Selección Colombia y clasificación a cuartos de final.

Ahora, el rival de los dirigidos por César Torres será España, que derrotó 1-0 a Ucrania en 'octavos'. Dicho partido está programado para el sábado 11 de octubre, a las 3:00 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Fiscal de Talca. Recordemos que 'la Roja' tuvo una complicada fase de grupos, pues cayó 2-0 frente a Marruecos, empató 2-2 con México y venció 1-0 a Brasil.