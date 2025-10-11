Neyser Villarreal se pierde la semifinal de Selección Colombia en el Mundial Sub-20; acá el motivo

La Selección Colombia pasó a semifinales del Mundial Sub-20 gracias a los tres goles de Neyser Villarreal, quien fue la figura de la cancha y lideró el triunfazo 3-2 sobre España, este sábado en los cuartos de final del certamen orbital.

El atacante del registro de Millonarios, a pesar de la felicidad y de marcar el camino de la 'tricolor' entre los cuatro mejores del mundo en esta categoría, recibió tarjeta amarilla por patear la pelota y con eso se perderá el próximo encuentro.

Al minuto 74 Neyser Villarreal luchó la pelota con un español, el árbitro central pitó falta pero él decidió pegarle al balón y eso generó la amonestación, que lo lleva a perder la semifinal del Mundial Sub-20.



Así fue la jugada de tarjeta amarilla para Neyser Villarreal, que lo hace perderse la semifinal del Mundial Sub-20: