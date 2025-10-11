Selección Colombia Sub-20, con triplete de Neyser Villarreal, a semis del Mundial: 3-2 sobre España

La Selección Colombia Sub-20 sueña en grande. Este sábado 11 de octubre, sacó adelante un duro partido contra España, imponiéndose por 3-2, de la mano de Neyser Villarreal, quien fue la figura. Y es que el delantero, que porta el número '21' en su espalda, marcó los tres tantos. De esa manera, la 'tricolor' se instaló en semifinales del Mundial de esta categoría.

No era fácil para el combinado patrio, pero tampoco imposible. Apelando a la mentalidad que han tenido desde el día uno, donde tanto jugadores como cuerpo técnico han afirmado que fueron a territorio chileno por el título, sacaron adelante esta prueba. Eso sí, como ha sucedido históricamente, se sacó adelante con sufrimiento y aguantando hasta el remate.

Los primeros minutos fueron de dominio total de 'la Roja', que puso a la 'tricolor' contra las cuerdas, hasta el punto de que hubo una polémica. Al minuto 27, el equipo español cobró un tiro de esquina en corto para que Pablo García se hiciera con la pelota. Una vez adentro del área, hizo un taco y el esférico pegó en la mano de Joel Canchimbo, generando debate.

El árbitro no sancionó nada, pero el conjunto europeo pidió la revisión. Una vez el juez central acudió al monitor y analizó la acción, concluyó que no fue nada. Las acciones se reanudaron y la Selección Colombia Sub-20 entró en sintonía. Al minuto 38, Neyser Villarreal dijo presente e infló las redes para abrir el marcador, desatando la celebración en el equipo nacional.



De esa manera, se cerró el primer tiempo, lo que ilusionaba. Sin embargo, las cosas cambiaron para la parte complementaria. España tuvo otra postura y logró darlo vuelta en un abrir y cerrar de ojos. Rayane Belaid y Jan Virgili, a los minutos 56 y 59, respectivamente, marcaron para ponerse arriba: 2-1. Ahora, el equipo 'cafetero' tenía que remar contra la corriente.

