Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia Sub-20, con triplete de Neyser Villarreal, a semis del Mundial: 3-2 sobre España

Selección Colombia Sub-20, con triplete de Neyser Villarreal, a semis del Mundial: 3-2 sobre España

En un apasionante partido que se disputó en el estadio Fiscal de Talca, la Selección Colombia logró un histórico triunfo y sigue soñando con el anhelado título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, figura de la Selección Colombia Sub-20, anotó tres goles contra España en el Mundial
Neyser Villarreal, figura de la Selección Colombia Sub-20, anotó tres goles contra España en el Mundial
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad