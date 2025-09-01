Ni en Bolivia confían en hazaña contra la Selección Colombia; así se bajan de la nube

La Selección Colombia recibirá a Bolivia el jueves 4 de septiembre de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla con la necesidad de sumar, pues los ‘cafeteros’ requieren asegurar su presencia en el Mundial 2026 y los andinos deben llegar a la última jornada con posibilidades de ir al repechaje.

En consecuencia, para Bolivia no es opción perder en la capital del departamento del Atlántico, pese a que los antecedentes dicen que nunca le ha ganado a Colombia en condición de visitante.

De hecho, Bolivia no ha hecho ni un gol en sus 7 vistas a Colombia por Eliminatorias Sudamericanas, lo que marca el favoritismo que tienen los ‘cafeteros’ par esta contienda.

Particularmente, Colombia arrastra una mala racha de 6 jornadas sin triunfos y los dirigidos por Néstor Lorenzo ven esta oportunidad como ideal para romper esa seguidilla de tropiezos.

Publicidad

Bajo este panorama, en territorio boliviano hay quienes han tratado de mantener cierta dosis de optimismo, pero el diario La Razón, uno de los más importantes de ese territorio optó por hacer todo lo contrario con su portada del primero de septiembre.



Poca confianza en Bolivia para partido contra Colombia

La edición impresa del periódico La Razón mostró una imagen gigante de los integrantes de la escuadra verde con el siguiente título: “Bolivia va por la utopía”, dando a entender que no perder en Barranquilla es una tarea de muy difícil realización.

Acto seguido, la publicación justificó su dura postura: “Bolivia viaja a Colombia conminado a sumar, donde no ganó ni empató”.

☀️Buenos días, comunidad de La Razón. Compartimos la edición epaper de hoy lunes 01 de septiembre.



¡Feliz comienzo de mes y semana!



👉🏻https://t.co/PrY5jhafiD pic.twitter.com/RfLlr2KqSq — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) September 1, 2025

Publicidad

Lo cierto es que se trata de una contienda entre adversarios presionados a conseguir un resultado positivo. De lo contrario, resignarían gran parte de sus posibilidades a la última jornada, la del martes 9 de septiembre, cuando Colombia deberá visitar Venezuela y Bolivia, recibir a ya clasificado Brasil.

Hasta el momento, así están las posiciones:

1. Argentina: 35 puntos

2. Ecuador: 25

3. Brasil: 25

4. Uruguay: 24

5. Paraguay: 24

6. Colombia: 22

7. Venezuela: 18

8. Bolivia: 17

9. Perú: 12

10. Chile: 10

* Avanzan los 6 primeros, el séptimo irá a repechaje.