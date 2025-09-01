Publicidad

Ni en Bolivia confían en hazaña contra la Selección Colombia; así se bajan de la nube

Ni en Bolivia confían en hazaña contra la Selección Colombia; así se bajan de la nube

Uno de los principales diarios del país andino fue lapidario con su escuadra nacional en la antesala del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Selección Bolivia: prensa de su país no cree que le gane a Colombia.jpg
La Selección Bolivia necesita sumar en Barranquilla.
Foto: FBF.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 01:00 p. m.