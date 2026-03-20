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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "No pongo a la Selección Colombia como favorita en Mundial 2026, pero sí puede ser protagonista"

"No pongo a la Selección Colombia como favorita en Mundial 2026, pero sí puede ser protagonista"

Una figura del fútbol sudamericano entregó sus conceptos con respecto a las posibilidades que tiene la Selección Colombia de trascender, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis Díaz y James Rodríguez celebran con la Selección Colombia
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Foto: AFP

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