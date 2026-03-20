"No pongo a la Selección Colombia como favorita en Mundial 2026, pero sí puede ser protagonista"

Cuando se acerca la fecha FIFA de marzo, con posibilidad para que los equipos clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se fogueen, abundan los conceptos y los análisis de los expertos sobre algunas de las selecciones sudamericanas. Ese es el caso de Colombia, que quedó encuadrada en el grupo K de la cita orbital, en la que se medirá con Uzbekistán y el ganador el repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

En ese aspecto, nuestra periodista Marina Granziera habló con el otrora defensor uruaguayo Diego Godín, quien estuvo presente en los sorteos de Copa Libertadores y Sudamericana del jueves pasado en Luque, Paraguay, con respecto al presente y futuro del seleccionado colombiano.

"La Selección de Colombia viene con una regularidad hace años muy buena, con una gran Copa América, la última Copa América, fue una grandísima actuación. Obviamente que como decía, creo que junto con Uruguay son selecciones que están para ser protagonistas en el Mundial 2026. Obviamente yo no pongo a Uruguay y a Colombia como favoritas, pero están para ser protagonistas. Además, como recién decía, en este tipo de condiciones pueden dar una sorpresa importante", expresó Godín inicialmente.

Otro tema que se puso sobre la mesa tuvo que ver con el momento relevante que vive Luis Díaz, en Bayern Múnich, con actuaciones destacadas en la Bundesliga y en la Champions League.



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"Sí, por supuesto que es importante para Colombia (Díaz). Individualmente es un grandísimo jugador, pasa por un gran momento, está en un nivel de madurez, experiencia y de confianza buenísimo. Creo que va a ser el gran líder de Colombia futbolísticamente hablando en este mundial. De eso no hay ninguna duda", finalizó el defensor que defendió los colores de la Selección Uruguay, siendo capitán.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

¿Cuál es el nuevo rival de la Selección Colombia?

En el marco de la preparación final para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, se enfrentará a su similar de Costa Rica en el partido de despedida que se llevará a cabo en El Campín de la ciudad de Bogotá.

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El compromiso tendrá lugar el próximo 29 de mayo, representando la última comparecencia del combinado nacional ante su afición previo a la participación en la cita global.