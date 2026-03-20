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Gol Caracol  / Empresario colombiano salvó la papeleta para fogueo de Selección Argentina, sorprendente rival

Empresario colombiano salvó la papeleta para fogueo de Selección Argentina, sorprendente rival

Para la Selección Argentina surgieron inconvenientes para su preparación para el Mundial 2026 ante la cancelación de la Finalissima, cuyo rival era España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Cristian Romero, figuras de la Selección Argentina que estarán en el Mundial 2026
Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Cristian Romero, figuras de la Selección Argentina que estarán en el Mundial 2026
AFP

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