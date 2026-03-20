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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina y Cagliari lo intentaron, pero cayeron 0-1 con Nápoles en la Serie A

Yerry Mina y Cagliari lo intentaron, pero cayeron 0-1 con Nápoles en la Serie A

El defensor colombiano fue capitán en el partido de este viernes en la Serie A, certamen en que Cagliari suma 30 puntos. Por el lado del Nápoles, sigue en la lucha por defender el 'Scudetto'.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Yerry Mina en la formación del Cagliari frente al Nápoles por la Serie A.
Yerry Mina en la formación del Cagliari frente al Nápoles por la Serie A.
Getty

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