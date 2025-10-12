Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Sabíamos cómo podía hacernos daño Colombia y así nos lo ha hecho, no queda más que felicitarles"

"Sabíamos cómo podía hacernos daño Colombia y así nos lo ha hecho, no queda más que felicitarles"

La Selección Colombia Sub-20 avanzó a la semifinal de la Copa del Mundo que se está disputando en Chile, tras derrotar 3-2 a España, y se verá las caras con Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2025
Jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran su gol contra España, en el Mundial
