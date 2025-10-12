La Selección Colombia les calló la boca a los mexicanos con la goleada; "tremenda sacudida"

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su preparación para la Copa del Mundo de 2026 al vencer con autoridad a uno de los anfitriones del torneo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo le dieron un verdadero repaso a México, al que golearon 4-0 en el AT&T Stadium de Texas, en un encuentro que dejó clara la superioridad de la ‘tricolor’ frente al conjunto ‘azteca’.

Con un planteamiento sólido y un ataque eficaz, Colombia impuso condiciones desde el inicio. Jhon Lucumí abrió el marcador a los 16 minutos y, en el complemento, Luis Díaz (56’), Jefferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) sentenciaron la goleada. Con este resultado, el equipo nacional amplió su invicto ante México, que ya suma 15 años sin vencer al combinado ‘cafetero’.

“No nos alcanza para remontar”

Selección Colombia durante un partido amistoso con México FCF

En México había gran expectativa por este encuentro, especialmente por el cuestionado presente del combinado ‘azteca’ bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. Sin embargo, tras la contundente derrota, la prensa mexicana no tuvo más opción que reconocer la superioridad de Colombia, como se evidenció en la reacción de ‘Azteca Deportes’.

A través de un video publicado en redes sociales, los periodistas Carlos Guerrero y David Medrano analizaron la caída de México, que ahora intentará recomponer el rumbo ante Ecuador.

“Tremenda sacudida, se termina imponiendo la calidad individual, hay una enorme diferencia en ese aspecto y una calidad colectiva suficiente. Tampoco es que Colombia se haya tirado a fondo, pero aun así le alcanzó para hacer cuatro goles”, dijo inicialmente Carlos Guerrero.

Por su parte, David Medrano agregó: “En la alta competencia la calidad marca una diferencia importante, porque hoy lo vamos a ver… después nos van a querer llevar a las pelotas paradas, a que no era falta en el primer gol (…) los cuatro goles hablan de la calidad de los equipos”.

Acto seguido, Guerrero complementó: “Lo que preocupa es que solamente nos está alcanzando para eso, para sacar un poco arriba al rival, para frenar al rival, quitar un poco la pelota, pero no nos alcanza para remontar. Nos alcanza para dar una voltereta, no nos alcanza para ganar”.

Finalmente, Medrano concluyó: “No tenemos la calidad que tienen ellos, aquí es el tema (…) esta realidad que tenemos en México. En Concacaf comete cuatro, cinco errores por partido, los Nicaragua, Haití, Guadalupe, Costa Rica, Honduras te perdonan. Estos rivales (Colombia) no te perdonan”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Después de la goleada ante México, la ‘tricolor’ ya se concentra en su siguiente desafío. El equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará a Canadá este martes 14 de octubre, a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el Red Bull Arena de Nueva York, en el que será su último amistoso de esta fecha FIFA antes de retomar las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.