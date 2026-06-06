Parte médico de Julio Enciso, figura de Paraguay, a pocos días del Mundial 2026

La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que la estrella de la selección Albirroja, 'La Joya' Julio Enciso, está "bajo seguimiento" médico tras haber sufrido la víspera una contusión muscular en el muslo derecho, y a solo días del inicio del Mundial, al que el país suramericano regresa tras 16 años de ausencia.

En un comunicado, la APF informa de que Enciso, pieza clave en el ataque de la selección que dirige Gustavo Alfaro, "se encuentra bajo seguimiento y control permanente" de los médicos de la Albirroja, que esta noche viaja a Estados Unidos, combinado contra el que debutará en el Mundial el 12 de junio.

"Su retorno a la actividad será determinado de acuerdo con la respuesta al tratamiento y su evolución diaria", dice el texto.

Enciso se retiró lesionado anoche del campo, a los 25 minutos, del partido amistoso que Paraguay le ganó por 4-0 a Nicaragua.



Tras chocar con un rival en un lance por la banda izquierda, el futbolista del Racing de Estrasburgo se tiró al césped con claras muestras de dolor.

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Fue atendido por el cuerpo médico varios minutos, hasta que dejó la cancha entre lágrimas y camilla, un hecho que genera preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico.

Julio Enciso fue el autor del gol del 2-2 de Paraguay contra Colombia en Barranquilla. Christian Alvarenga/Getty Images

En sus redes sociales, el atacante de 22 años reconoció estar viviendo "momentos difíciles" porque sueña con estar en la cancha.

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"Entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas. Tengo la tranquilidad de saber que he trabajado con responsabilidad, dedicación y amor por esta profesión", subrayó.

A falta de conocer su evolución, Enciso apunta a ser titular este 12 de julio cuando Paraguay debute en el Mundial ante Estados Unidos, uno de los anfitriones de la competición y cabeza del Grupo D.

Alfaro dijo, tras el partido, que espera que la lesión "no sea nada importante", aunque la prensa local ha especulado, con base en presuntos informes médicos filtrados, que podría tratarse de una rotura fibrilar que apartaría a Enciso, al menos, de los primeros dos partidos de la fase de grupos del Mundial.