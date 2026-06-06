Así es Jordania, el último rival de la Selección Colombia, antes del Mundial 2026

El Mundial 2026 está pronto a abrir su telón. Del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, se vivirá la fiesta mayor del fútbol, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Razón por la que los 48 participantes están ultimando detalles. Este es el caso de la Selección Colombia y Jordania, que se enfrentan este domingo 7 de junio, a las 6:00 p.m., en el Snapdragon Stadium de San Diego (California), con transmisión de Gol Caracol.

Por un lado, la 'tricolor' comparte el grupo K, con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal; mientras que el conjunto jordano está en la zona J, junto con Argentina, Argelia y Austria. Respecto a sus últimas salidas, los de Néstor Lorenzo derrotaron 3-1 a Costa Rica, el 1 de junio, en El Campín, en su juego de despedida, y los comandados por Jamal Sellami cayeron 4-1 con Suiza, el pasado 31 de mayo.

Pero, ¿con qué clase de oponente se va a encontrar la Selección Colombia en este compromiso, previo al inicio del Mundial 2026? Jordania aspira a ser una de las revelaciones del certamen, de la mano de su figura: Yazeed Abu Laila. El guardameta, de 33 años y que juega en el Al-Hussein de su país, ha firmado destacadas presentaciones en los últimos encuentros de su selección, siendo determinante con sus atajadas.

En cuanto a sus duelos recientes, más allá de lo ocurrido con Suiza, empató 2-2 con Nigeria y también 2-2 contra Costa Rica, en amistosos. Ya en competencia oficial, llegó hasta la final de la Copa árabe, dejando en el camino a Arabia Saudita, Irak, Egipto, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Infortunadamente para ellos, se vieron superados por Marruecos (2-3 en tiempo extra) y quedaron subcampeones de aquel torneo.



Ahora, se debe resaltar que, casualmente, entre los juegos de fogueo que disputó, en enero de 2025, chocó con Uzbekistán, rival de la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026. En dicho partido, igualaron 0-0. Y es que se han propuesto llegar de la mejor manera posible a la cita orbital, teniendo en cuenta que, junto con Cabo Verde, Uzbekistán y Curazao, serán las selecciones debutantes en una Copa del Mundo.

Ehsan Haddad, capitán de Jordania, rival de la Selección Colombia, previo al Mundial 2026 AFP

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Según 'Transfermarkt', la plantilla completa de Jordania tiene un valor de 20 millones de euros, de los cuales la mitad (10 millones de euros) los aporta un solo jugador: Mousa Al-Tamari, extremo del Rennes de Francia, quien se destaca por su velocidad y habilidad. De igual manera, su edad promedio es de 28,7 años, y otra de las estrellas es Ibrahim Sabra, joven delantero de 19 años que milita en HB Koge, de Dinamarca.

Por último, en cuanto al esquema táctico que suele aplicar gira en torno a un 3-4-3 y un 5-2-3, ese último en fase defensiva, siendo trascendental el bloque de atrás. Su funcionamiento tiene como pieza clave el uso de las bandas, donde los extremos y laterales salen como flechas. De esa manera, contragolpean, ya que no suelen tener el balón, sino que apelan a las transiciones rápidas de defensa a ataque, haciendo estragos.

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Convocatoria de Jordania para el Mundial 2026

Arqueros: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC), Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat).

Defensas: Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma), Abdullah Nasib(Al Zawraa), Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Saleem Amer Obaid (sin equipo), Saed Al-Rosan (Al-Hussein), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly Amman), Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya).

Mediocampistas: Noor Al-Rawabdeh (Salengor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Saadeh (A-Karma), Rajaei Ayed (Al-Huissen), Amer Jamous (sin equipo), Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat).

Delanteros: Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen), Odeh Al Fakhouri (Pyramids), Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra Lokomotiva), Ali Olwan (Al-Sailiya).