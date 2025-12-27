Novedades para la Selección Colombia en Mundial 2026; tiene que ver con lugar en el que debuta

Estamos a pocos días de comenzar un nuevo año y todas las miradas se van centrando cada vez más en lo que será la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y con la 'tricolor' ya sabiendo dónde jugará los primeros tres partidos en la fase de grupos.

Aunque los reflectores se los lleva el enfrentamiento contra Portugal, será clave comenzar con pie derecho y el rival a vencer primero será Uzbekistán, el 17 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México, por lo que sobre ese escenario deportivo hubo novedades en las últimas horas.



La cancha del estadio Azteca, donde jugará la Selección Colombia

El medio 'W Deportes' informó este sábado 27 de diciembre, que este mítico escenario deportivo "instaló césped híbrido de última generación", pensando en tenerlo en óptimas condiciones para el Mundial 2026, ya que desde hace varios meses este recinto "avanza en su remodelación de la cancha, nuevas gradas, tribuna de prensa y mejores estructurales".

De esta manera, revelaron algunas imágenes de lo que es el proceso que está teniendo el terreno de juego en el que se jugará la inauguración del certamen orbital de la FIFA, y donde la Selección Colombia se medirá a Uzbekistán, en la primera fecha del grupo K.

NUEVA CANCHA PARA LA HISTORIA 🏟️



El Estadio Azteca ya coloca la base del césped híbrido de última generación con el que recibirá el Mundial 2026. ⚽



— W Deportes (@deportesWRADIO) December 27, 2025

De igual manera en el citado medio explicaron más a profundidad los beneficios que tendrá este tipo de cancha, que se perfila con modernidad y con beneficios para los protagonistas del espectáculo, que son los futbolistas. A tomar nota, Néstor Lorenzo y todo el cuerpo técnico de la 'tricolor'.



Se detalló que "este césped híbrido, similar al usado en estadios como el Akron y el BBVA, promete mayor resistencia, mejor drenaje y jugabilidad óptima, evitando los problemas de mantenimiento del pasado en el estadio Azteca.

Cabe recordar que la Selección Colombia jugará dos partidos en México. El primero contra Uzbekistán en el estadio Azteca, y en Guadalajara frente al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo). Cerraremos la primera fase midiéndonos a Portugal, en Miami.



Así será el camino de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026:

Fecha 1

Uzbekistán vs Colombia

Fecha: 17 de junio de 2026

Estadio: Azteca (Ciudad de México)

Hora: 9:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol

Fecha 2

Colombia vs (Jamaica, Nueva Caledonia o Congo)

Fecha: 23 de junio de 2026

Estadio: Akron (Guadalajara, México)

Hora: 9:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol

Fecha 3

Colombia vs Portugal

Fecha: 27 de junio de 2026

Estadio: Hard Rock (Miami, Estados Unidos)

Hora: 6:30 p.m.

Transmisión: Gol Caracol