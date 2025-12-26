Hijo de figura de la Selección Colombia llega al Pachuca tras hacer 15 goles en 14 partidos

El mercado de pases del fútbol mexicano empezó a moverse desde diciembre debido a que la Liga MX comienza en la segunda semana de enero, motivo por el que el armado de las nóminas se debe hacer con suficiente anticipación y por el que las pretemporadas de los diferentes equipos comenzaron desde antes de que se acabe 2025.

En ese sentido, el Pachuca, que prendió motores desde temprano, puso sus ojos en un artillero colombiano que está precedido de números superlativos, ya que en su último torneo tuvo un promedio anotador superior a la cantidad de encuentros en los que participó.

Es por ello que en México hace ruido su incorporación, ya que es hijo de un ilustre arquero de la Selección Colombia y del propio club que lo fichó.



Hijo de Miguel Calero llega al Pachuca como delantero goleador

Se trata de Juan José Calero, de 27 años de edad y quien es referenciado por ser hijo de uno de los guardametas históricos del Pachuca: el fallecido Miguel Calero, que también defendió el arco de la selección 'cafetera', confirmó el diario deportivo Récord.

El atacante viene de hacer 15 goles en 14 partidos disputados en la segunda división mexicana con el equipo de Venados de Mérida, Yucatán.



Será su segundo paso por la escuadra de los populares ‘Tuzos’, ya que allá inició su carrera profesional, entre 2015 y 2018. Posteriormente pasó por el Club León, también de México; Mineros de Zacatecas, escuadra del ascenso; así como por los elencos portugueses Gil Vicente y Nacional de Madeira.

“Su regreso no solo representa un movimiento estratégico para la delantera, sino también un fuerte vínculo emocional con la afición, que mantiene intacto el respeto por el legado de su padre”, apuntó Récord.

Ahora, en su madurez deportiva, espera descollar y dejar en alto el apellido propio y de su papá, que fue leyenda en ese equipo con la conquista de múltiples torneos nacionales e internacionales.