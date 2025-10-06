Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Papelón de hincha con Luis Díaz en EE. UU.; se quiso ir de vivo con el guajiro y metió la pata

Papelón de hincha con Luis Díaz en EE. UU.; se quiso ir de vivo con el guajiro y metió la pata

La particular situación ocurrió cuando el jugador del Bayern Múnich de Alemania llegó a Dallas, Texas, para unirse a la concentración de la Selección Colombia.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de oct, 2025
Luis Díaz y el papelón de hincha que le pidió autógrafo con Selección Colombia.jpg
Luis Díaz y el papelón de hincha que le pidió firma en EE. UU.
Foto: FCF.

