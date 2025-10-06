Papelón de hincha con Luis Díaz en EE. UU.; se quiso ir de vivo con el guajiro y metió la pata

Luis Díaz fue protagonista de un particular momento en suelo norteamericano, donde un fanático del fútbol quiso sacar provecho de la presencia del guajiro en ese lugar y terminó metiéndose un ‘autogol’.

Todo se escenificó en el aeropuerto de Dallas, Estados Unidos, a donde el popular ‘Lucho’ llegó en la tarde del lunes 6 de octubre para unirse a la Selección Colombia con el objetivo de afrontar los amistosos contra México y Canadá del sábado 11 y martes 14 del mismo mes, respectivamente.

En el momento del arribo, un aficionado local que se caracteriza por presumir en redes sociales con elementos firmados por varias estrellas del fútbol internacional, se le acercó al atacante del Bayern para hacer lo propio.

Fue así como Díaz accedió a las pretensiones del hincha en cuestión y posó juntó a él para una fotografía. Pero eso no fue todo, ya que acto seguido el hincha hizo un pedido especial.



El sujeto le dio al jugador un muñeco caricaturizado del guajiro, juguete que estaba empacado su caja original. Sin embargo, no fue un obsequió para el delantero, se lo entregó para que se lo firmara y que así el objeto adquiriera mayor valor comercial.



Papelón de hincha con Luis Díaz en EE. UU.

La parte lamentable para el fanático se vio cuando Díaz accedió a autografiar la parte exterior de la caja, lo que dejó feliz al aficionado por haber conseguido su cometido.

En ese instante, ‘Lucho’ se fue y vinieron los golpes de pecho para el hombre en cuestión, que pasó de la alegría a la tristeza en un santiamén. Pues al muñeco con el que se había ‘ganado la lotería’ por estar firmado por Díaz se le empezaron a borrar los trazos por estar sobre una zona plástica, en la que la tinta no se adhirió.

Por ese motivo, al hincha no le quedó remedió que tomar un vehículo para dirigirse al hotel de concentración de la Selección Colombia para buscar de nuevo a la estrella del Bayern y pedirle otra vez el mismo favor.

La historia, contada por el enviado especial de Blu Radio en Estados Unidos, hizo que los periodistas quisieran entrevistar al individuo, pero este –por presunta vergüenza– se negó a hacerse famoso en medios por semejante papelón.