Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se llevó todos los aplausos en Bayern Múnich; el mejor sudamericano en Europa

Luis Díaz se llevó todos los aplausos en Bayern Múnich; el mejor sudamericano en Europa

El extremo colombiano, de 28 años, sigue dando de qué hablar en el Viejo Continente gracias a sus actuaciones con el Bayern Múnich, equipo en el que es figura.

Por: AFP
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt
Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad