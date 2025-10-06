“Calló a todos”; Luis Díaz cerró tantas bocas en Alemania que ya lo ven como “una ganga”

El atacante colombiano Luis Díaz se terminó de graduar como figura y como contratación de la temporada en el Bayern Múnich de Alemania con el doblete y la asistencia que firmó en el pasado 4 de octubre durante la victoria 0-3 de visitante sobre el Eintracht Frankfurt, por la sexta fecha de la liga alemana.

En esa contienda, el guajiro llegó a 10 presentaciones oficiales con el conjunto bávaro, en el que acumula un título, 6 anotaciones y 4 pases de gol, sumando todas las competencias.

Lunes con “L” de 𝐋𝐮𝐜𝐡𝐨 𝐲𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩ó 𝐞𝐧 🔟 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐬 😍🇨🇴 pic.twitter.com/zPS2beEysr — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 6, 2025

Ese rendimiento lo puso en todas las portadas y en medio de debates en los que sus detractores se echaron para atrás sobre los duros comentarios que hicieron de él cuando llegó, pues se basaron en el desempeño que mostró durante las contiendas de preparación, utilizadas por el popular ‘Lucho’ para adaptarse a su nuevo plantel.

De hecho, se había reprochado que se le hubieran pagado 75 millones de euros al Liverpool de Inglaterra por un delantero de 28 años, siendo este el tercer fichaje más caro de la historia del club, y que su contrato fuera tan largo, hasta 2029, pues se decía que no se trababa de una inversión, sino de un gasto del cual no se tendría retorno porque su edad no le permitiría al conjunto muniqués transferirlo posteriormente por una cifra similar.



A pesar de los señalamientos, el ‘cafetero’ no se amilanó y se dedicó a ser indispensable en el mejor inicio de temporada del Bayern, lo que se traduce en 10 victorias en el mismo número de presentaciones con 38 goles a favor y 8 en contra. Ahora, los elogios llueven sobre el jugador.



Luis Díaz “calló” bocas y ahora en visto como “una ganga”

El diario alemán TZ, especializado en noticias del Bayern, manifestó que con el doblete y la asistencia del colombiano frente al Eintracht “el escepticismo se desvaneció”.

Publicidad

Y exaltó: “Díaz entrega su obra maestra con el Bayern, se ha convertido en una pieza clave, está ofreciendo su mejor versión. Impresionó con su ingenio, dinamismo y compromiso”.

Bajo esa luz, el texto aclaró que los opositores al arribo del guajiro se debieron quedar en silencio: “Ha callado todas las críticas”.

Publicidad

Y se añadió que los 75 millones de euros pagados por él “ahora parecen casi una ganga”.

Por último, se apuntó que ‘Lucho’ está haciendo curso de ídolo gracias a que “su compromiso, alegría al jugar y espíritu de equipo lo han convertido en un favorito de la afición en tan solo unas semanas, y en un símbolo del nuevo estilo del Bayern”.

Con este presente, Díaz llega a la Selección Colombia para afrontar los amistosos premundialistas en Estados Unidos contra México y Canadá, programados para el sábado 11 y martes 14 de octubre, respectivamente.