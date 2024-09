"Para la Selección Colombia es una final del mundo, para Argentina es un partido más"

Por los recientes antecedentes, el partido entre la Selección Colombia y Argentina se ha convertido en uno de los más importantes en el continente sudamericano. La final de la Copa América 2024 y las semifinales de la Copa América 2021, han construido una gran rivalidad. Este martes, se vuelven a ver las caras y el ‘picante’ seguramente no faltará.

Aunque se ha puesto sobre la mesa la discusión si el enfrentamiento entre la ‘tricolor’ y la ‘albiceleste’ es el nuevo clásico de la Conmebol, desde el sur del continente llegaron unas polémicas palabras sobre la importancia que tiene el partido de este 10 de septiembre para cada una de las selecciones.

"Ojo eh, sé que podemos perder el martes con Colombia, un partido chivo que para ellos es la final del mundo y para nosotros es un partido más. Pero no me va a cambiar lo que estoy diciendo hoy: ya esta Selección no es más. Messidependiente", fueron las fuertes palabras que dejó el periodista Toti Pasman, en una columna publicada en el medio ‘Bolavip’.

El contexto de esta declaración es que el comunicador celebró que los dirigidos por Lionel Scaloni no están dependiendo de la presencia de Lionel Messi, recordando el partido de la final de Copa América donde el ‘10’ tuvo que salir lesional y el reciente juego frente a Chile, donde Argentina brilló y goleó 3-0, con el brillo de otras figuras.

Lionel Messi, figura de Argentina, en partido contra la Selección Colombia, por la final de la Copa América 2024

Por eso, resaltó que los campeones del mundo están mostrando una nueva versión, aunque exista la posibilidad de que pierdan este martes, en Barranquilla. Eso sí, dejó los ‘taches arriba’ y tiró la pulla de que para Colombia es “la final del mundo”, asumiendo que en el país se ve este encuentro como una revancha de lo vivido el pasado 14 de julio, en Miami.

Aunque el juego y las acciones sobre el campo hablarán más que las palabras, es innegable que en la previa se vive un ambiente denso y con una rivalidad que, cada vez, parece más intensa.

¿Qué novedades tendrá Argentina para enfrentar a Colombia?

Aunque Lionel Scaloni no hizo oficial los cambios que tendrá, se habla que podría cambiar a una línea de cuatro en el fondo, con la presencia de Marcos Acuña en lugar de Nicolás Otamendi. Alexis Mac Allister y Nicolás González también están en duda, luego de salir lesionados en el Mas Monumental frente a los chilenos. Leandro Paredes y Giovani Lo Celso serían los reemplazantes, en caso de que no puedan recuperarse.