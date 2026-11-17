El entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, aseguró este martes que "está construyendo un equipo para competir", tras cerrar el año con un empate sin goles ante Chile en Santiago y de cara a un nuevo ciclo para las eliminatorias al Mundial 2030 y la Copa América 2028.

"Nosotros tenemos muchos jugadores con mucho futuro, con mucho talento, pero que a lo mejor no son titulares indiscutidos en sus clubes. Estamos insistiéndoles a ellos mismos para que se hagan más protagonistas en sus clubes, y bueno, se está construyendo un equipo para competir", dijo Lorenzo en conferencia de prensa.

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El técnico analizó los últimos dos duelos amistosos de este 2026 en el que enfrentó a La Roja en par de ocasiones, comenzando el pasado viernes con una victoria por 1-0 en Cali.

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"Creo que fueron partidos súper intensos, se cometieron muchos errores por distintos motivos, faltó precisión, sí, pero me gustó mucho el segundo tiempo de Colombia del día de hoy", consideró.



En ese sentido, Lorenzo comparó las realidades de ambos equipos y señaló que "Chile es un rival que está en formación, nosotros estamos en renovación, y bueno, los dos sacaremos nuestras conclusiones".

El duelo en Santiago fue aprovechado por el argentino para dar minutos a futbolistas que están en evaluación y afirmó estar "contento por el aporte que hicieron los jugadores jóvenes".

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Ante la disconformidad por los resultados de Colombia, Lorenzo argumentó que "una cosa es el proceso de selección que está buscando el entrenador y otra cosa es el proceso de los jugadores y su actualidad en el momento que toque la competencia, son dos líneas de tiempo que a veces van parejas y a veces no".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Colprensa

"Hay muchas cosas para sacar conclusiones, que es el trabajo nuestro en estos tiempos muertos donde no hay competencia, pero puedo asegurar que hay muchas conclusiones para sacar buenas y no tan buenas", resumió.

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Sobre la lesión que sufrió el volante el Olympiacos griego Gustavo Puerta, el entrenador no adelantó ningún diagnóstico y sólo afirmó que van "a esperar los estudios" a los que está siendo sometido en una clínica local.

El mediocampista salió entre lágrimas del estadio Monumental y fue trasladado para recibir atención médica, luego de tuviera una hiperextensión en una de sus rodillas durante una disputa de la pelota en el minuto 38 del encuentro.