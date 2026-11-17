Gustavo Puerta preocupó a los hinchas de la Selección Colombia, luego de salir lesionado de gravedad en el partido preparatorio frente a Chile, este martes en el estadio Monumental, en la ciudad de Santiago. El mediocampista vallecaucano salió en camilla, con claras señas de dolor, llorando, y de inmediato a un hospital para adelantar los respectivos exámenes médicos.

Lo cierto es que esta misma noche, el nacido en La Victoria volvió a la concentración de la 'tricolor', apoyado por una especie de muletas, cojeando y acompañado por miembros del cuerpo técnico. Sobre este particular, de buena fuente Gol Caracol conoció que se descartaría una lesión de gravedad en la rodilla afectada, que es la izquierda.

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A la espera de la confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y del parte médico; al propio Néstor Lorenzo le consultaron en rueda de prensa sobre la situación de Gustavo Puerta, pero solamente detalló que "esperando los exámenes que lo confirmen. Ojalá sea lo menos posible, le deseamos pronta recuperación, fue un golpe muy duro".

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Así las cosas, en las próximas horas se conocerá el dictamen oficial sobre la gravedad y el tiempo de recuperación que tendrá el mediocampista vallecaucano, quien actualmente juega en el Olympiacos, de Grecia, donde también será una baja sensible en un equipo que lo fichó recientemente para esta temporada, procedente del Racing de Santander.



Cabe recordar que Puerta viene de ser una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde le ganó el puesto de titular a Richard Ríos, y desde ahí se consolidó como uno de los mejores jugadores de la 'tricolor', y en este nuevo proceso tras la Copa del Mundo, está siendo uno de los pilares del elenco dirigido por Néstor Lorenzo.

Gustavo Puerta Selección Colombia AFP

La jugada en la que se lesionó el vallecaucano fue en el minuto 39, cuando luchó una pelota con César Pérez, y el jugador chileno lo impactó de forma fuerte, haciendo que su rodilla izquierda se doblara. De inmediato, Puerta cayó al piso, y mostró mucho dolor. Tras algunos instantes, el cuerpo médico de la Selección Colombia pidió el cambio y fue retirado en camilla.