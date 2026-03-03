Partidos de la Selección Colombia femenina de Eliminatorias definidos; acá día, hora y TV en VIVO

Cali acogerá los próximos 10 y 14 de abril los partidos de la selección femenina de fútbol de Colombia frente a sus similares de Venezuela y Chile, correspondientes a la triple jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025-2026, informó este martes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El seleccionado colombiano tiene como principales figuras a Linda Caicedo, del Real Madrid, y a Mayra Ramírez, del Chelsea de Inglaterra.

El Estadio Pascual Guerrero, en Cali, capital departamental del Valle del Cauca (suroeste), será el escenario donde el conjunto cafetero buscará consolidar su clasificación hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

"El escenario deportivo se vestirá de gala para recibir a nuestras jugadoras y a la afición colombiana en dos compromisos que serán determinantes en la lucha por los primeros puestos", destacó la FCF en su comunicado.

Según el calendario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), esta serie de encuentros es determinante para definir los primeros puestos de la competencia continental.



El camino de las dirigidas por Ángelo Marsiglia en esta ventana internacional comenzará el viernes 10 de abril, cuando reciban a la selección de Venezuela a las 8 de la noche. Posteriormente, el martes 14 de abril, el equipo nacional se medirá ante Chile en el mismo escenario y horario.

Tras cumplir con sus dos compromisos como local, el equipo colombiano viajará a Argentina donde cerrará la triple jornada el sábado 18 de abril frente a la selección local, partido programado para las 18.00 hora de Colombia, en Lanús.

La Liga de Naciones Femenina 2025-2026 otorga los cupos directos y de repesca para el próximo Mundial, en un formato de todos contra todos en el que Colombia busca ratificar su condición de potencia regional tras su reciente participación en la SheBelieves Cup y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Recuerde que estos partidos del seleccionado colombiano se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol, en Ditu y en www.golcaracol.com, con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.