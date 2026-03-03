Síguenos en:
Partidos de la Selección Colombia femenina de Eliminatorias definidos; acá día, hora y TV en VIVO

Partidos de la Selección Colombia femenina de Eliminatorias definidos; acá día, hora y TV en VIVO

La FCF emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer la sede de los duelos de las colombianas frente a Venezuela y Chile del mes de abril de 2026. Además, se visitará a Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia por la Liga de Naciones femenina
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia por la Liga de Naciones femenina
AFP

