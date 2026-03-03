¿Quién será el reemplazo del DT Filipe Luis en Flamengo, del colombiano Jorge Carrascal?

El Flamengo, en el que juega el colombiano Jorge Carrascal, es noticia en las últimas horas y tiene la atención de la prensa brasileña, la presión de sus miles de seguidores y se encuentra instalada la expectativa por conocer el nombre del nuevo entrenador. Así los directivos han movido ficha con una rapidez quirúrgica. Tras la inesperada destitución de Filipe Luís en la noche del lunes pasado, el club carioca ha alcanzado un acuerdo total con el técnico portugués Leonardo Jardim, según ha informado en exclusiva el portal Globo Esporte.

A pesar de la contundente victoria por 8-0 sobre un débil Madureira en la semifinal del Campeonato Carioca, la directiva del Flamengo decidió poner fin al ciclo del exlateral izquierdo. La decisión ya estaba tomada incluso antes de que el propio Filipe fuera notificado, justo después de su última rueda de prensa en el Maracaná.

Al profesional brasileño lo dejó debilitado la derrota en la Recopa Sudamericana frente al Lanús, de Argentina, al que muchos consideraban inferior en cuanto a inversión y nómina que el 'Fla', pero al final dio el batacazo en el propio estadio Maracaná.

Jardim, reconocido internacionalmente por su histórico título de la Ligue 1 con el Mónaco y su paso por el fútbol árabe, asume el reto más grande del continente sudamericano. El estratega luso llega con un proyecto a largo plazo que busca devolver la estabilidad táctica al club.



Detalles del acuerdo:

Vigencia del contrato: Inicialmente hasta finales de 2027 .

Inicialmente hasta finales de . Llegada: Se espera que aterrice en Río de Janeiro este martes .

Se espera que aterrice en Río de Janeiro este . Primer contacto: El miércoles en el centro de entrenamiento Ninho do Urubu.

Un cambio de planes inmediato

La urgencia por la transición es tal que la planificación de la plantilla se ha visto alterada de inmediato. El grupo de jugadores, que tenía previsto un día de descanso tras la clasificación a la final, ha sido convocado para entrenar este miércoles bajo la mirada (o la dirección directa) de Jardim, a quien se espera que oficialicen en las próximas horas, de no mediar inconvenientes.