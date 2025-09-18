Síguenos en::
Tendencias:
GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cómo le ha ido a Colombia en los Mundiales Sub-20?; un repaso histórico

¿Cómo le ha ido a Colombia en los Mundiales Sub-20?; un repaso histórico

La 'tricolor' cumplirá su decimosegunda participación en el Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en suelo austral, donde los dirigidos por César Torres buscarán hacer historia.

Por: Javier García
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20
Selección Colombia Sub-20
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad