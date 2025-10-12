James Rodríguez igualó al ‘Pibe’ Valderrama y hace historia con la Selección Colombia

Puede ser duramente criticado, pero cada vez que James Rodríguez se enfunda la camiseta de la Selección Colombia demuestra que sigue siendo el jugador diferente de la ‘tricolor’. A sus 34 años, el cucuteño atraviesa un gran momento con el combinado nacional, algo que volvió a evidenciarse en la reciente goleada 4-0 sobre México, en partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, disputado en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

El jugador del León de México fue una de las figuras del encuentro, participando activamente en la generación de juego y siendo clave en las transiciones ofensivas del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Con su visión, precisión y liderazgo dentro del campo, James volvió a reafirmar su importancia en la Selección Colombia.

James Rodríguez y el registro que comparte con Carlos Valderrama

James Rodríguez en Colombia vs México - Foto: AFP

Publicidad

Los goles de la contundente victoria de la ‘tricolor’ fueron obra de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. Sin embargo, más allá de las anotaciones, el gran protagonista fue James Rodríguez, quien volvió a dejar su sello con dos asistencias magistrales.

Según datos de Transfermarkt, con esas dos habilitaciones ante México, el mediocampista llegó a un total de 40 asistencias en 119 partidos con la Selección Colombia, igualando así el registro histórico de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien alcanzó la misma cifra en 111 encuentros.

Publicidad

El logro no es menor, pues Valderrama es considerado el máximo símbolo del fútbol colombiano, y compartir un récord con él habla de la trascendencia de James en la historia reciente de la ‘tricolor’. De mantener su nivel y participación activa en los próximos compromisos, el actual jugador del León podría superar al samario y quedarse en solitario con el récord de asistencias, consolidándose aún más como uno de los futbolistas más determinantes en la historia de la Selección.

Además, en caso de disputar la próxima Copa del Mundo, James podría igualar otro hito de Valderrama: haber estado presente en tres ediciones mundialistas, lo que lo colocaría en un lugar privilegiado entre los grandes referentes del fútbol colombiano.



Próximo partido de la Selección Colombia

La Selección Colombia volverá a tener acción el próximo martes 14 de octubre, cuando se enfrente a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva York. El compromiso se disputará a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión de Gol Caracol y Ditu.