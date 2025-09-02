‘Pibe’ Valderrama cumplió 64 años y retó a directivos pidiendo regalo doble: “¿No lo merezco?”

Carlos Valderrama llegó a 64 años de vida y provechó para hacer un de sus acostumbradas apariciones en redes sociales, en las que suele manifestar sus opiniones sobre diferentes temas.

En esta oportunidad, el famoso ‘Pibe’ se prestó para responder algunas preguntas de sus seguidores, que le consultaron sobre la Selección Colombia, principalmente.

En ese sentido, se mostró complacido por la convocatoria de Dayro Moreno para los partidos contra Bolivia, de local, y Venezuela, como visitante, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, se refirió a sí mismo asegurando que no se cortará el pelo y que tampoco se lo pintará debido a que actualmente se siente orgulloso de sus canas.

Sin embargo, el asunto más recurrente tuvo que ver con su asistencia a los encuentros del combinado patrio, para lo cual hubo capítulo aparte con un singular pedido de su parte.



‘Pibe’ Valderrama cumplió años y pidió regalo doble

El ‘Mono’, como también es conocido popularmente, hizo referencia a su negativa para comprar boletas de ingreso a los partidos de la Selección Colombia, algo que él mismo había manifestado años atrás.

Por ello, fue de frente: “Por lo que yo hice en la Selección Colombia, por lo que representé a mi país, merezco que me regalen la boleta para entrar a todas las partes del mundo”.

Y agregó que en vez de una entrada, le debían obsequiar 2: “Todos los que representamos a Colombia nos merecemos 2 boleticas porque siempre vamos con la señora”.

En ese sentido, desafió a los dirigentes nacionales: “¿No las merecemos? ¿Será que la Federación Colombiana no será capaz de regalar 2 boleticas para ir al estadio? Increíble, hombre”.

Lo cierto es que Valderrama es constante invitado por la Federación a los encuentros de la Eliminatoria, a los que va con su esposa, por lo que sus palabras, que sonaron como un reclamo, fueron una ratificación de algo que ya venía recibiendo.

Bajo esa luz, se espera su presencia y la de su pareja el jueves 4 de septiembre en el choque contra Bolivia en Barranquilla, cotejo que podría significar la clasificación del combinado 'cafetero' de manera directa a la Copa del Mundo de 2026.

En video, las palabras del 'Pibe':

