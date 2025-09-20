Polémica en la Selección Colombia, previo al Mundial; hay descartados por indisciplina

Polémica situación se vive en la Selección Colombia Sub-20, previo a lo que será la Copa del Mundo de la categoría, que se realizará en territorio chileno a partir del 27 de septiembre.

Y es que, analizando desde ya lo que será la participación de la ‘tricolor’ en el certamen continental, César Torres otorgó una conferencia de prensa a la opinión pública y medios de comunicación el pasado viernes.

No obstante, mientras todos esperaban la lista definitiva de futbolistas convocados a este torneo, el estratega colombiano sorprendió con reveladora declaración, en la que admitió la desvinculación de dos futbolistas por temas de indisciplina, que inmediatamente los dejará por fuera de la Copa del Mundo Sub-20.

Keimer Sandoval y John Montaño FUERA de la Selección Sub 20 por INDISCIPLINA



"Tienen aspectos que mejorar, no se adaptaron a las normas de convivencia": César Torres, DT de la Selección, en rueda de prensa



“Agotamos todos los recursos con Keimer Sandoval y Jhon Montaño, porque no se adaptaron a las normas disciplinarias”, afirmó César Torres, dejando claro que, independiente a los distintos intentos por encaminar a los dos jóvenes, al final todo fue en vano y, por ende, como castigo los jugadores se perderán de la cita orbital.



¡El objetivo es salir campeones!

El entrenador de la ‘tricolor’ también habló de objetivos y metas en el certamen orbital; siendo el título, la principal meta del combinado ‘cafetero’.

"Después del Sudamericano, la mayoría de jugadores comenzaron a tener más competencia en sus clubes. Es muy prematuro tener la titular, porque más que un entrenador tener el equipo para el primer partido, es momento de tener tacto", afirmó César Torres en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador colombiano dejó claro que la meta está puesta en hacer algo más que competir: “Nosotros queremos competir para ganar, pero antes de llegar a ese partido siete está el partido uno, y ese es el que nos interesa. Hay que ganarlo y después preparar el segundo y así sucesivamente, e ir escalando cada uno de esos siete partidos que soñamos con jugar y conseguir la mayoría de victorias posibles, para así levantar la primera Copa Mundial para el país".

Selección Colombia Sub-20 ya conoce a sus rivales para el Mundial en Chile. AFP

Es importante recalcar que el cuadro ‘tricolor’ compartirá grupo con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria; rivales que ya son tema de estudio y análisis para César Torres y todo su cuerpo técnico.

"Tenemos el análisis de cada uno de ellos. A Arabia lo enfrentamos en Egipto y aquí hemos tenido la oportunidad de verlo competir con Paraguay y también con México (...) Colombia debe tener el liderazgo y debe ser protagonista y clasificar primero, respetando cada uno de los adversarios", concluyó el estratega ‘cafetero’.