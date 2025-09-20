Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Polémica en la Selección Colombia, previo al Mundial; hay descartados por indisciplina

Polémica en la Selección Colombia, previo al Mundial; hay descartados por indisciplina

De cara a lo que será la Copa del Mundo Sub-20, que se realizará en Chile; César Torres otorgó una conferencia de prensa, donde confirmó casos de indisciplina en el equipo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Jugadores de la Selección Colombia Sub-20.
Jugadores de la Selección Colombia Sub-20.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad