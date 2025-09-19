Técnico de Selección Colombia Sub-20 explicó por qué convocó a Neyser Villarreal al Mundial

El nombre de Neyser Villarreal sonó con fuerza en el Sudamericano Sub-20, con sede en Venezuela y disputado del 23 de enero al 16 de febrero de 2025. Allí, fue la figura de la Selección Colombia, marcando ocho tantos y dando cuatro asistencias en nueve partidos. Además, finalizó como el máximo goleador del certamen, demostrando que estaba para grandes cosas.

Sin embargo, su situación en el club no era la mejor. La renovación con Millonarios se dilató, hubo diferencias con la parte directiva y tuvo unos cuantos actos de indisciplina que cayeron mal. Algunos de los más recordados fue cuando usó la camiseta del América de Cali, durante un en vivo en redes sociales, acción por la que, tiempo después, se disculpó oficialmente.

De igual manera, se le vio escribiéndole a algunas mujeres en tik tok, gesto que tampoco gustó en el conjunto 'embajador'. Razón por la que fue apartado del equipo principal, debido a la seguidilla de inconvenientes que protagonizó. Mucho se habló de su futuro y, en definitiva, quien 'picó en punta' fue Cruzeiro, pues así lo dio a conocer en su cuenta oficial de 'X'.

"¡Nuestro club firma precontrato con estrella de la selección colombiana! Cruzeiro firmó un precontrato con Neyser Villareal, máximo goleador y asistente del reciente Sudamericano Sub-20, por lo que el delantero será parte del plantel a partir de diciembre de 2025. El contrato del prometedor atacante con el club tendrá una vigencia de cinco temporadas", informaron.

Publicidad

Su último partido fue el 19 de junio, cuando Millonarios perdió 1-2 con Independiente Santa Fe. Por esa falta de continuidad, una lesión que sufrió y los motivos escritos anteriormente, su convocatoria a la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial, se puso en duda. No obstante, el director técnico, César Torres, se la jugó, lo eligió en la lista definitiva y explicó por qué.

Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20 AFP

"Neyser Villarreal viene bien, va a ser su último proceso de recuperación con la Selección Colombia y se pondrá a punto. Estuvimos muy pendientes de él, hablando siempre con el médico de Millonarios y se trabajó conjuntamente. Viene bien en los tiempos y sus respuestas son adecuadas, incluso más rápido de lo que se pensaba", afirmó el entrenador de la 'tricolor'.

Publicidad

Pero no fue lo único y sentenció: "Seguramente va a estar disponible para el primer partido; no sé si de titular, pero como van las cosas, sí va a estar disponible. Además, es un chico que ama lo que hace, es noble y tranquilo. Por supuesto, sabemos de sus polémicas, pero ya aprendió de eso. Él disfrutar de la Selección, sus compañeros y todo lo que se vive acá".