¿Por qué James Rodríguez agranda su leyenda con Selección Colombia, tras cierre de la Eliminatoria?

Con par victorias en las fechas 17 y 18, una 3-0 sobre Bolivia y una goleada 6-3 en la visita a Venezuela, cerró la Selección Colombia su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, que para los de Néstor Lorenzo tuvo como premio la clasificación al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
En el seleccionado colombiano, nuevamente se destacó James Rodríguez, quien anotó 3 goles y contribuyó con 7 asistencias para tantos de sus compañeros, en el caso del duelo contra los venezolanos puso pases para un par definiciones, una de Yerry Mina a la salida de un tiro de esquina y la otra, para una de las definiciones de Luis Javier Suárez, la figura de dicho compromiso en Maturín.
Nuevamente el volante cucuteño, de 34 años, fue uno de los referentes de Colombia y así sigue agrandando su historial positivo vestido de amarillo, azul y rojo, en vía de erigirse en una leyenda. Y acá hacemos un listado de logros del '10' con el equipo nacional.
- Gracias a una nueva clasificación, James Rodríguez podrá alcanzar a Carlos 'el Pibe' Valderrama y a Fredy Eusebio Rincón, con tres mundiales jugados con Colombia en la Copa Mundo de 2026, que compartirá sedes en territorio estadounidense, canadiense y mexicano. Su presencia parece una fija. Lo mismo sucedería con Juan Fernando Quintero, Santiago Arias, David Ospina y Camilo Vargas.
-En el camino al Mundial 2026, el mediocampista nortesantandereano completó 14 goles y se puso en el primer lugar de la tabla de máximos goleadores del seleccionado colombiano en las Eliminatorias. Superó de esa forma a Falcao García, con 13 tantos; y a Luis Díaz, quien acumula 10 anotaciones.
-Además de eso, James también ocupa un privilegiado lugar en el escalafón de goleadores históricos del seleccionado colombiano. El primer lugar en ese apartado lo tiene Falcao con 36 tantos, mientras que el actual futbolista de León llegó a 30 anotaciones. Superó a Arnoldo Iguarán, a Faustino Asprilla, Luis Díaz y Fredy Rincón.
-Es el máximo goleador de Colombia en los mundiales de fútbol de la FIFA, en categoría de mayores, con 6 anotaciones, todas convertidas en Brasil 2014. Mientras que en Rusia 2018, no anotó ninguno. Fue galardonado con la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2014 gracias a su exhibición goleadora. Además, acreedor al Premio Puskas al mejor tanto del torneo, gracias a un pepazo frente a Uruguay.