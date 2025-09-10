¿Por qué James Rodríguez agranda su leyenda con Selección Colombia, tras cierre de la Eliminatoria?

Con par victorias en las fechas 17 y 18, una 3-0 sobre Bolivia y una goleada 6-3 en la visita a Venezuela, cerró la Selección Colombia su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, que para los de Néstor Lorenzo tuvo como premio la clasificación al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En el seleccionado colombiano, nuevamente se destacó James Rodríguez, quien anotó 3 goles y contribuyó con 7 asistencias para tantos de sus compañeros, en el caso del duelo contra los venezolanos puso pases para un par definiciones, una de Yerry Mina a la salida de un tiro de esquina y la otra, para una de las definiciones de Luis Javier Suárez, la figura de dicho compromiso en Maturín.

Nuevamente el volante cucuteño, de 34 años, fue uno de los referentes de Colombia y así sigue agrandando su historial positivo vestido de amarillo, azul y rojo, en vía de erigirse en una leyenda. Y acá hacemos un listado de logros del '10' con el equipo nacional.

James Rodríguez celebra con la Selección Colombia Foto: Rayo Vallecano