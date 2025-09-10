"Para mí no hay un momento más importante que representar a la Selección Colombia"

La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En un vibrante partido disputado en el estadio Monumental de Maturín, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo goleó 6-3 a Venezuela, confirmando el gran momento que atraviesa el combinado nacional. Los goles fueron obra de Jhon Córdoba, Yerry Mina y un inspirado Luis Javier Suárez, quien marcó cuatro tantos para erigirse como la figura de la noche.

Sin embargo, más allá del brillo de los goleadores, hubo otros protagonistas silenciosos que cumplieron un papel clave en el andamiaje de la 'tricolor'. Entre ellos, Richard Ríos, volante del Benfica, quien volvió a demostrar su solidez y madurez en el mediocampo, aportando una asistencia para el quinto tanto de Colombia.

Richard Ríos y lo que significa jugar en la selección

Richard Ríos, en un juego de eliminatorias contra Argentina Foto: AFP

El buen momento de Ríos con la Selección no solo se refleja en la cancha, sino también en la manera en que vive cada convocatoria. A través de sus redes sociales, la Conmebol compartió una entrevista en la que el mediocampista expresó con emoción lo que representa para él vestir la camiseta tricolor.

“Son muchos momentos en dos años, la primera convocatoria, segundo la final de la Copa América y tercero clasificar a un Mundial. Para mí, creo que no hay un momento más importante que representar a mi país en cada Eliminatoria, en cada partido amistoso y oficial, y ver a mi familia con la camiseta de la Selección y con mi nombre puesto es lo que más me llena y agradezco”, aseguró.

Las palabras del volante antioqueño reflejan la conexión especial que siente con el equipo nacional y la motivación que le brinda el respaldo de su familia. Para Ríos, el simple hecho de defender los colores de Colombia en cada encuentro es ya un logro que llena de orgullo su carrera profesional.



Números de Richard Ríos en la Selección Colombia

Con apenas 25 años, Richard Ríos se ha consolidado como una de las piezas de confianza de Néstor Lorenzo. El centrocampista ha disputado un total de 25 partidos con la Selección Colombia en todas las competiciones, acumulando 1.680 minutos. En ese recorrido, ha registrado dos goles y dos asistencias, además de convertirse en un jugador clave para dar equilibrio entre la defensa y el ataque.