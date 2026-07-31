Millonarios sufrió una dura baja, antes de enfrentar al Junior por la Liga BetPlay II-2026

Millonarios tendrá este sábado 1 de agosto un duro reto en la Liga BetPlay II-2026, debido a que visita al vigente bicampeón del rentado local, el Junior de Barranquilla. Pero para este importante compromiso de la segunda jornada, el ‘embajador’ no podrá contar con uno de sus refuerzos por una lesión.

A través de un comunicado en sus plataformas digitales, el azul de la capital de la República precisó que James Aguirre será baja para el compromiso en el Romelio Martínez, ya que sufrió un duro percance en el entrenamiento previo, antes de viajar a tierras ‘curamberas’.

“Millonarios FC informa que el jugador James Aguirre, en sesión de entrenamiento, sufrió un trauma muscular en su cuádriceps derecho. Por tal motivo está inhabilitado para el partido este fin de semana. El jugador ya inicio su proceso de recuperación”, escribió el ‘embajador’ en un breve comunicado en su página web.

James Aguirre, arquero de Millonarios. Foto tomada del X de @MillosFCoficial

Por lo tanto, Aguirre no estará disponible para el técnico Fabián Bustos, quien por su parte, definió un listado de 20 jugadores para el partido en el Romelio Martínez.



Estos son los convocados de Millonarios para enfrentar a Junior de Barranquilla:

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Arqueros: Javier Burrai, Jhostin Díaz.

Defensas: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás, Jhomier Guerrero.

Volantes: Daniel Ruiz, David Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Quintero, Sebastián Del Castillo.

Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

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Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan un resultado positivo frente al 'tiburón', ya que perdieron en la primera jornada del balompié colombiano 0-1 con Atlético Bucaramanga, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿A qué hora es Junior de Barranquilla vs. Millonarios?

El compromiso de la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026 tiene un horario establecido de las 8:15 de la noche, y se jugará en el Romelio Martínez. En este portal: www.golcaracol.com podrá encontrar un minuto a minuto del compromiso de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026, las jugadas virales, los golazos, la crónica, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.