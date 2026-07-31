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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-0 Pereira

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-0 Pereira

Este viernes, continuó la acción de la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026 con el partido que protagonizaron en Techo, Fortaleza y Pereira. ¡Acá los detalles de la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 continuó este viernes 31 de julio con la programación de la segunda jornada, y los equipos que midieron fuerzas en pro de los tres puntos fueron Fortaleza y Deportivo Pereira, en partido que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá.

Pese a los intentos de los clubes por desequilibrar la balanza, sobre todo de los populares ‘amix’, que buscaron por todos los frentes, sobre todo con Wilke y Solís; el arquero visitante tuvo buenas atajadas.

Por el lado del ‘matecaña’ le apostó a la media distancia. No obstante, el marcador no se movió en el escenario deportivo capitalino.

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Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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El resultado, le permitió a Fortaleza llegar a dos puntos, esto tras haber igualado en la primera fecha en su visita a Alianza FC, en Valledupar. Por el lado del Deportivo Pereira, los dirigidos por Arturo Reyes lograron sumar su primera unidad, luego de perder en la anterior fecha contra Llaneros de visitante.

La jornada continúa este sábado y domingo con vibrantes compromisos, como son el de Junior vs. Millonarios y Medellín contra Deportivo Cali.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-0 Pereira:

Pos.EquipoPJDGPts
1Club Atlético Bucaramanga2+14
2Club Llaneros2+14
3Once Caldas S. A.1+43
4América de Cali1+23
5Deportivo Cali1+23
6Deportivo Independiente Medellín1+13
7Águilas Doradas1+13
8Club Deportes Tolima1+13
9Fortaleza Fútbol Club202
10Alianza Fútbol Club101
11Deportivo Pereira2-11
12Atlético Nacional000
13Boyacá Chicó Fútbol Club000
14Asociación Deportivo Pasto1-10
15Junior de Barranquilla1-10
16Independiente Santa Fe1-10
17Millonarios FC1-10
18Internacional de Bogotá1-20
19Jaguares de Córdoba1-20
20Cúcuta Deportivo1-40

Resultados de la segunda jornada:

  • Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros
  • Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Así será la continuación de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026:

Sábado 1 de agosto

  • Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas (2:00 p.m)
  • Alianza FC vs. Deportes Tolima (4:05 p.m.)
  • Independiente Medellín vs. Deportivo Cali (6:10 p.m.)
  • Junior FC vs. Millonarios (8:15 p.m.)

Domingo 2 de agosto

  • Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional (3:45 p.m.)
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá (5:45 p.m.)
  • Independiente Santa Fe vs. Once Caldas (8:00 p.m.)
  • Miércoles 2 de septiembre
  • Cúcuta Deportivo vs. Boyacá Chicó (6:20 p.m. - partido aplazado).
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