La Liga BetPlay II-2026 continuó este viernes 31 de julio con la programación de la segunda jornada, y los equipos que midieron fuerzas en pro de los tres puntos fueron Fortaleza y Deportivo Pereira, en partido que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá.

Pese a los intentos de los clubes por desequilibrar la balanza, sobre todo de los populares ‘amix’, que buscaron por todos los frentes, sobre todo con Wilke y Solís; el arquero visitante tuvo buenas atajadas.

Por el lado del ‘matecaña’ le apostó a la media distancia. No obstante, el marcador no se movió en el escenario deportivo capitalino.

Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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El resultado, le permitió a Fortaleza llegar a dos puntos, esto tras haber igualado en la primera fecha en su visita a Alianza FC, en Valledupar. Por el lado del Deportivo Pereira, los dirigidos por Arturo Reyes lograron sumar su primera unidad, luego de perder en la anterior fecha contra Llaneros de visitante.

La jornada continúa este sábado y domingo con vibrantes compromisos, como son el de Junior vs. Millonarios y Medellín contra Deportivo Cali.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-0 Pereira:

Pos. Equipo PJ DG Pts 1 Club Atlético Bucaramanga 2 +1 4 2 Club Llaneros 2 +1 4 3 Once Caldas S. A. 1 +4 3 4 América de Cali 1 +2 3 5 Deportivo Cali 1 +2 3 6 Deportivo Independiente Medellín 1 +1 3 7 Águilas Doradas 1 +1 3 8 Club Deportes Tolima 1 +1 3 9 Fortaleza Fútbol Club 2 0 2 10 Alianza Fútbol Club 1 0 1 11 Deportivo Pereira 2 -1 1 12 Atlético Nacional 0 0 0 13 Boyacá Chicó Fútbol Club 0 0 0 14 Asociación Deportivo Pasto 1 -1 0 15 Junior de Barranquilla 1 -1 0 16 Independiente Santa Fe 1 -1 0 17 Millonarios FC 1 -1 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Jaguares de Córdoba 1 -2 0 20 Cúcuta Deportivo 1 -4 0

Resultados de la segunda jornada:



Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Así será la continuación de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026:

Sábado 1 de agosto



Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas (2:00 p.m)

Alianza FC vs. Deportes Tolima (4:05 p.m.)

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali (6:10 p.m.)

Junior FC vs. Millonarios (8:15 p.m.)

Domingo 2 de agosto

