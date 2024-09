¿Por qué no convocaron a Miguel Borja a la Selección Colombia?: Néstor Lorenzo respondió

Una de las grandes incógnitas que hubo al momento de que el cuerpo técnico de la Selección Colombia, en cabeza de su director Néstor Lorenzo, anunciara la convocatoria para los partidos contra Perú y Argentina válido por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, respectivamente, fue la exclusión de Miguel Borja.

El 'Colibrí' la viene rompiendo en River Plate y si bien tuvo una lesión que lo dejó fuera de competencia un tiempo, eso no fue impedimento para que en su regreso mantuviera su ritmo goleador con la 'banda cruzada' en el pecho.

Tras su participación en Copa América y su buen desempeño con River, se esperaba que estuviera convocado, pero contrario a ello, los delanteros escogidos por el seleccionador argentino fueron Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán, Juan Camilo el 'Cucho' Hernández y Rafael Santos Borré, dejando por fuera al cordobés.

Miguel Ángel Borja con River Plate. ALEJANDRO PAGNI/AFP

Pues bien, charla con Gol Caracol, el propio Lorenzo salió a argumentar el por qué Borja no está convocado para jugar contra Perú y Argentina, asegurando que el hecho de que no se vaya a poner la 'tricolor' en esta oportunidad, no significa que esté fuera del proceso, sino que todo es parte de una sana competencia que también beneficia a la Selección Colombia.

"No, Borja no está convocado, pero está en el grupo, está en el proceso. De ninguna manera está fuera. Sé que parece una broma, pero hay que tener en cuenta que él compite con Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y otros delanteros que también están en el proceso, que también están haciendo goles. Dentro de la competencia, se trata de elegir, y puede ser antipático tomar esas decisiones, pero siempre con la convicción de que uno lo hace de corazón y de la mejor manera posible", explicó el argentino.

A renglón seguido, aseguró que todo lo que hace es en busca del bienestar de la Selección Colombia y por el contrario dejó en claro que no hay nada contra el delantero 'millonario', incluso elogiando lo hecho por él en la más reciente Copa América. "Siempre les digo que, cuando se dice que un jugador debe estar, también me digan a quién hay que sacar. Existe una competencia, y es una competencia muy sana, con diferentes características. Uno busca lo mejor para la selección. Borja puede entrar en cualquier momento. Pensaron que nunca lo iba a llamar, y lo convocamos para la Copa América. Ahí estuvo, estuvo bien y tuvo una actitud bárbara, así que con él está todo muy bien", sumó a su explicación el entrenador de la Selección Colombia.

Miguel Ángel Borja, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Panamá, en la Copa América 2024 AFP