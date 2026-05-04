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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, nominado al mejor jugador de la temporada 2025-26 en la Bundesliga

Luis Díaz, nominado al mejor jugador de la temporada 2025-26 en la Bundesliga

Este lunes, la cuenta oficial de la Bundesliga anunció el listado de jugadores que son candidatos a ser el MVP de la temporada. Luis Díaz y Bayern Múnich mandan la parada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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