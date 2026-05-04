Luis Díaz, nominado al mejor jugador de la temporada 2025-26 en la Bundesliga

Este lunes, la Bundesliga dio a conocer el equipo ideal de la temporada 2025-26 y allí aparece el colombiano Luis Díaz como extremo por la banda izquierda junto a otras figuras del Bayern Múnich como Michael Olise y Harry Kane. Sin embargo, el nacido en La Guajira puede ganar otro premio, ya que entre esos once jugadores se escogerá al MVP.

Según la información revelada por la Bundesliga, "los votos se contabilizarán y ponderarán según lo siguiente: votos de aficionados (40 por ciento), votos de clubes (30 por ciento) y votos de expertos (30 por ciento)".

Los 11 candidatos a ganar el premio Mejor jugador de la temporada 2025-25 de la Bundesliga

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

El éxito del Dortmund esta temporada se ha construido sobre una defensa soberbia, y el hombre que dirige esa línea de fondo es Kobel. Ningún portero ha mantenido la portería a cero en la Bundesliga esta temporada que el internacional suizo, haciéndolo en casi la mitad de los partidos de liga del Dortmund.

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Schlotterbeck, por su parte, se ha convertido en la pieza clave de la defensa del Dortmund, dominando su propia área y demostrando ser fundamental para la construcción del juego del BVB gracias a su excelente ojo para el pase. También ha marcado cuatro veces él mismo.



Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Tah ha integrado perfectamente en el Bayern desde que se trasladó desde el Leverkusen el verano pasado y, al hacerlo, ha sido una pieza clave en su defensa campeona. El jugador de 30 años parece ahora un titular seguro para Alemania en el Mundial de este verano.

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Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Rápido, fuerte en el placaje y con la notable capacidad de sacar el balón de la defensa, Upamecano ha llevado su juego al siguiente nivel bajo la dirección de Vincent Kompany. Pocos defensas, incluso en su mejor momento, aportan tanto al campo como el jugador de 27 años, que renovó su contrato con el club de Múnich en febrero.

Luka Vušković (Hamburgo)

Vušković, de Hamburgo, se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la Bundesliga esta temporada, ganando un número increíble de duelos tanto en el aire como en la pista, además de suponer una amenaza real en el ataque. Con solo 19 años, el jugador cedido por el Tottenham Hotspur ya transmite una calma en su juego muy superior a la de su edad.

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Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Kimmich ha sido tan constante como siempre esta campaña, actuando como el corazón del centro del Bayern. Su actitud tenaz y su capacidad para elegir pases le convierten en un compañero de equipo ideal, y será capitán de Alemania en el Mundial de verano.

Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich)

Pavlović ha continuado su rápido desarrollo en esta campaña, ayudado por jugar junto a un líder natural como Kimmich. El internacional alemán, que aún tiene solo 21 años, promedia entre los mejores toques por partido esta temporada.

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

El metrónomo de Stuttgart ha vuelto a estar en la cima de su carrera esta temporada, haciendo que los suabos que persiguen el top cuatro funcionen. Con su zurda con varita, Stiller puede crear algo de la nada y presume de tener una de las mejores tasas de pase completado de la liga.

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Dado el ataque récord del Bayern, parece lógico que el trío delantero del Equipo de la Temporada esté formado por el letal trío de Múnich. Díaz ha causado una gran impresión en el Bayern desde que llegó desde el Liverpool en el verano de 2025. El jugador de 29 años destaca en prácticamente todos los aspectos del juego, pero especialmente como goleador y creador de juego.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

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Harry Kane (Bayern Múnich)

Kane sigue batiendo récord tras récord en el Bayern y está cómodamente encaminado a conseguir su tercer máximo goleador consecutivo. El capitán inglés ha sido simplemente imparable con una forma que incluso ha valido que haya sido convocados por el Balón de Oro.

Michael Olise (Bayern Múnich)

Olise ha conseguido incluso mejores números esta campaña que la pasada. El internacional francés lidera cómodamente la liga en asistencias —está en camino de superar el récord de asistencias en una sola temporada de Thomas Müller— y simplemente destila clase cada vez que toca el balón.