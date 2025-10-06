Síguenos en::
Primera baja por lesión de la Selección Colombia, para jugar contra México y Canadá; nuevo llamado

Primera baja por lesión de la Selección Colombia, para jugar contra México y Canadá; nuevo llamado

La Selección Colombia de mayores reportó novedades este lunes, con respecto al listado de futbolistas convocados inicialmente para los duelos con mexicanos y canadienses.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Yerry Mina no se unirá a los juegos de preparación de la Selección Colombia por lesión.
