Primera baja por lesión de la Selección Colombia, para jugar contra México y Canadá; nuevo llamado

Poco a poco se han ido sumando jugadores a la concentración de la Selección Colombia de mayores en Estados Unidos, pensando en lo que serán los partidos frente a México y Canadá, de los días 11 y 14 de octubre, respectivamente, y que hacen parte del inicio de la preparación para el Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas se presentó una novedad con respecto a la lista inicial suministrada por el entrenador Néstor Lorenzo.

Y es que en su participación del fin de semana con Cagliari de la Serie A, frente a Udinese, el experimentado Yerry Mina sufrió una dolencia, que le impidió desplazarse a territorio estadounidense. La noticia fue confirmada en la siguiente nota de prensa de la FCF:

Yerry Mina no se unirá a la Selección Colombia por lesión. AFP

El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre.

El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Yerry una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional.



En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia.

Cabe destacar que el referido Ditta ya ha estado en anteriores convocatorias de parte de Lorenzo, gracias a lo que ha venido mostrando en el Cruz Azul, de México. Para estos duelos de preparación, Colombia tiene como zagueros a hombres como Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, quienes terminaron siendo titulares y hombres de confianza del seleccionador nacional.

Hora y dónde ver los partidos de Colombia frente a México y Canadá

La Selección Colombia se enfrentará con México el 11 de octubre de 2025 y será a las 8 de la noche; mientras que el del día 14 del mismo mes se jugará a las 7 de la noche. Los dos compromisos se verán EN VIVO en la señal principal de Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en la plataforma Ditu, de Caracol Televisión.

