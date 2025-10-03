Convocados de la Selección Colombia para partidos de fogueo frente a México y Canadá; siempre, James

Hace pocos minutos, el profesor Néstor Lorenzo confirmó la lista de jugadores de la Selección Colombia para los enfrentamientos de preparación contra México y Canadá, del 11 y 14 de octubre próximos, en territorio estadounidense, y con los que se arrancará con una serie de fogueos pensando en el Mundial 2026.

Este es el listado de convocados de Colombia para enfrentar a México y Canadá:

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Cabe señalar que los futbolistas tenidos en cuenta por el entrenador argentino se tendrán que presentar después de los partidos del fin de semana en la concentración en Estados Unidos.

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞



— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

Hora y dónde ver los partidos de Colombia contra México y Canadá

Estos partidos de fogueo se verán EN VIVO en la señal abierta de Caracol Televisión, en www.golcaracol.com y en la aplicación Ditu, con todo el equipo de periodistas que lidera nuestro director general Javier Hernández Bonnet.

Colombia vs. México

Hora: 8:00 p.m.

11 de octubre



Colombia vs. Canadá

Hora: 7:00 p.m.

14 de octubre