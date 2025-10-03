Convocados de la Selección Colombia para partidos de fogueo frente a México y Canadá; siempre, James

Publicidad
Hace pocos minutos, el profesor Néstor Lorenzo confirmó la lista de jugadores de la Selección Colombia para los enfrentamientos de preparación contra México y Canadá, del 11 y 14 de octubre próximos, en territorio estadounidense, y con los que se arrancará con una serie de fogueos pensando en el Mundial 2026.
Este es el listado de convocados de Colombia para enfrentar a México y Canadá:
Cabe señalar que los futbolistas tenidos en cuenta por el entrenador argentino se tendrán que presentar después de los partidos del fin de semana en la concentración en Estados Unidos.
🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025
Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞
🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF
Estos partidos de fogueo se verán EN VIVO en la señal abierta de Caracol Televisión, en www.golcaracol.com y en la aplicación Ditu, con todo el equipo de periodistas que lidera nuestro director general Javier Hernández Bonnet.
